Пока все спали: в Кишиневе водители теряли номера, а ЕС продлил санкции против РФ

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода, сообщил источник в структурах ЕС.

"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — сказал источник, которого цитирует РИА Новости.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года и позже расширил их.

© AFP 2018 / JOHN THYS С трибуны ПАСЕ заявили о бессмысленности антироссийских санкций

В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.

В Белом доме рассказали об ожиданиях Трампа от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки снизит напряженность в отношениях и положит начало конструктивному сотрудничеству, заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Ранее Трамп заявил, что было бы "замечательно", если бы он "поладил" с российским президентом Владимиром Путиным, и добавил, что он с нетерпением ждет встречи с ним в Хельсинки.

"Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших отношениях", — сказала Уолтерс журналистам, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, Трамп надеется, что саммит позволит сделать мир лучше и повысит уровень безопасности.

© Sputnik / Михаил Климентьев В Кремле подтвердили: встреча Путина и Трампа состоится 16 июля

СМИ назвали имя стрелявшего в редакции газеты в Мэриленде

Полиция установила имя стрелявшего в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде, сообщает РИА Новости.

Подозреваемого зовут Джеррод Уоррен Рамос, в 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили.

В доме Рамоса в Лорел, штат Мэриленд, ведется обыск.

Имя Рамос, которому сейчас 38 лет, фигурировало в статье газеты от июля 2011 года. Там говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчина пошел под суд, признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

В постпредстве РФ при ООН указали на ложь США о конференции по терроризму

В постпредстве России при ООН указали на лживые заявления в комментарии США о подготовке конференции ООН по борьбе с терроризмом.

© Sputnik / Natalia Seliverstova МИД России высказался о резолюции ООН по Приднестровью

В ООН открылась первая конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом. Ранее США выступили с критикой организатора мероприятия — Управления ООН по борьбе с терроризмом.

Американское постпредство заявило, что контртеррористическое управление запретило неправительственным организациям присутствовать "на некоторых важных встречах конференции". Постпред США Никки Хейли назвала это решение "возмутительным" и пришла к выводу, что его приняли под давлением России, Сирии, Ирана, Кубы и Венесуэлы.

В Москве простятся с поэтом Андреем Дементьевым

Прощание с поэтом Андреем Дементьевым пройдет в пятницу в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве, сообщает РИА Новости.

Дементьев скончался 26 июня на 90-м году жизни.

© Sputnik / Виталий Аньков Печальные итоги ливня в Молдове - что сообщили спасатели

"Прощание состоится в пятницу в зале имени Чайковского в 11.00", — сказала вдова поэта Анна Пугач. Похоронят поэта на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад.

В Кишиневе водители из-за ливня теряли автомобильные номера

Сотрудники Национального инспектората патрулирования обнаружили множество автомобильных номеров, сорванных потоком воды во время прошедшего в столице проливного дождя.

Владельцы номером могут обратится в участок по адресу Октавиан Гога 18.