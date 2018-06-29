Симоньян рассказала, как на Западе составляют списки "белых СМИ"

Средства массовой информации, которые не попадут в список "избранных", будут подавлять в глобальных поисковых системах.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Механизмы, которые поделят все масс-медиа в мире на "избранных" и "нежелательных", разрабатываются и тестируются на Западе, — об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в телевизионной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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"Сейчас совершенно серьезно разрабатываются механизмы, по которым будет составлен в Европе, на Западе так называемый "белый список СМИ", в который будут включены только те СМИ, которые, по мнению западного истеблишмента, являются достаточно нормальными и хорошими для того, чтобы их аудитория читала и смотрела… Те СМИ, которые не вошли в данный список, будут гаситься в поисковых системах — их новости будет труднее найти", — сообщила Симоньян.

Эта система ограничения свободы слова вписывается в тренды так называемой "борьбы с пропагандой", заявила главный редактор RT.

"Они открытым текстом говорят, что совершенно недопустимо, что при запросе в Google, например, "Восточная Гута" первыми выходят новости RT и Sputnik", — подчеркнула Симоньян.

Комментируя признание RT и Sputnik иностранными агентами в США, Симоньян заметила, что это произвело эффект, обратный тому, которого ожидали авторы инициативы и аудитория обоих СМИ выросла на треть.

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"Все запретное становится более интересным", — отметила главный редактор RT.

Российские СМИ на Западе в последние годы испытывают беспрецедентное давление со стороны местных государственных органов. В июне трансляция российских телеканалов в эфире и в интернете была законодательно запрещена на территории Литвы, которая стала первой страной-членом ЕС, принявшей такое ограничение.

Интерес к этому опыту выразили регулирующие органы в Эстонии и Латвии, а глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в понедельник призвал Евросоюз запретить трансляцию российских телеканалов на всей территории ЕС. С таким заявлением он выступил в Люксембурге во время встречи глав МИД стран ЕС.

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Ранее запрет на трансляцию российских новостных программ был законодательно принят и в Молдове. Речь идет о поправках, разрешающих ретранслировать в республике новостные и информационно-аналитические передачи только из стран ЕС, США, Канады и государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

О том, насколько адекватно применяется этот запрет, можно судить по штрафу, который был наложен Координационным советом по телевидению и радиовещанию на один из телеканалов Молдовы за трансляцию парада Победы 9 мая в Москве.