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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян рассказала, как на Западе составляют списки "белых СМИ"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Средства массовой информации, которые не попадут в список "избранных", будут подавлять в глобальных поисковых системах.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Механизмы, которые поделят все масс-медиа в мире на "избранных" и "нежелательных", разрабатываются и тестируются на Западе, — об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в телевизионной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". 

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Алексей Куденко
Симоньян: борьба Запада с RT приводит к обратному эффекту

"Сейчас совершенно серьезно разрабатываются механизмы, по которым будет составлен в Европе, на Западе так называемый "белый список СМИ", в который будут включены только те СМИ, которые, по мнению западного истеблишмента, являются достаточно нормальными и хорошими для того, чтобы их аудитория читала и смотрела… Те СМИ, которые не вошли в данный список, будут гаситься в поисковых системах — их новости будет труднее найти", — сообщила Симоньян.

Эта система ограничения свободы слова вписывается в тренды так называемой "борьбы с пропагандой", заявила главный редактор RT.

"Они открытым текстом говорят, что совершенно недопустимо, что при запросе в Google, например, "Восточная Гута" первыми выходят новости RT и Sputnik", — подчеркнула Симоньян.

Комментируя признание RT и Sputnik иностранными агентами в США, Симоньян заметила, что это произвело эффект, обратный тому, которого ожидали авторы инициативы и аудитория обоих СМИ выросла на треть. 

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Дискриминация русскоязычных СМИ Балтии: Захарова сделала заявление

"Все запретное становится более интересным", — отметила главный редактор RT.

Российские СМИ на Западе в последние годы испытывают беспрецедентное давление со стороны местных государственных органов. В июне трансляция российских телеканалов в эфире и в интернете была законодательно запрещена на территории Литвы, которая стала первой страной-членом ЕС, принявшей такое ограничение.

Интерес к этому опыту выразили регулирующие органы в Эстонии и Латвии, а глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в понедельник призвал Евросоюз запретить трансляцию российских телеканалов на всей территории ЕС. С таким заявлением он выступил в Люксембурге во время встречи глав МИД стран ЕС. 

Телевидение
© Fotolia / Karelin Dmitriy
Без новостных передач из России: КС высказался по поводу скандального закона

Ранее запрет на трансляцию российских новостных программ был законодательно принят и в Молдове. Речь идет о поправках, разрешающих ретранслировать в республике новостные и информационно-аналитические передачи только из стран ЕС, США, Канады и государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

О том, насколько адекватно применяется этот запрет, можно судить по штрафу, который был наложен Координационным советом по телевидению и радиовещанию на один из телеканалов Молдовы за трансляцию парада Победы 9 мая в Москве.

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Теги:
запрет новостных передач из России, борьба с дискриминацией, СМИ, Маргарита Симоньян
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