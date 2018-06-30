Смотри в оба: астрологический прогноз на июль 2018 года

Узнайте, что уготовили нам звезды в июле 2018 года – прогноз от звездоведа Стеллиума Аспектуса.

Первые строчки нашего прогноза адресованы отпускникам. Учтите, пожалуйста, те дни, которые не очень благоприятны для передвижений — это 13 июля, когда произойдет Новолуние, и почти сразу с ним начнется солнечное затмение. А полнолуние 27 июля принесет с собой лунное затмение.

Если вы приобрели билеты на поездку, будьте внимательны и осторожны в дороге, запаситесь медикаментами, необходимыми при хронических заболеваниях.

Период с 17 по 23 июля также не очень благоприятен, так как в эти дни будут работать срединные точки между планетами. Особую осторожность желательно соблюсти 20 июля, когда срединные точки формируют пик своего влияния.

Я думаю, что многие наши пользователи взяли на вооружение ущербный четверг, кода мысленно надо отказаться от всех вредных привычек, слов-паразитов и других факторов, которые мешают вашему здоровью. В июле ущербный четверг приходится на 12 число.

А теперь внимательно следим за астрологическим светофором, который включает для нас то красный, то зеленый свет, становясь нашим советником во многих делах.

5, 6, 22, 23 и 24 июля можем ремонтировать автомобили, скутеры, мотоциклы, у кого они есть. Но ничего из автотехники не покупаем, так как находимся в периоде ретроградного Марса. Не приобретаем одежду и обувь 20 и 27 июля, так как Луна проходит знак Скорпиона. Вещи, купленные в эти дни, вряд ли принесут вам радость.

Красный свет нашего светофора предупреждает, что соответствующий день — сатанинский, когда нас преследуют обманы, искушения и другие пакости от темных сил.

Вот они, периоды "спрутов", "шакалов" и другой нечисти:

С 1 июля (23.12) по 2 июля (23.40);

С 12 июля (14.15) по 13 июля (5.19);

С 21 июля (15.16) по 22 июля (16.21);

С 27 июля (20.40) по 28 июля (27.15);

С 31 июля (22.23) по 1 августа (22.55).

С 6 июля (10.50) по 7 июля (1.12) будет действовать день, который носит название мифического животного — крокодила с перьями по имени Макара. Этот символ приносит сумятицу, разногласие, стычки.

С 9 июля с 2.06 по 10 июля (12.40) мы можем очень сильно устать от простой болтовни. Поэтому в День жабы, или День болота, стараемся поменьше разговаривать. Недаром в народе говорят — "Молчание — золото".

Зеленый свет, естественно, обозначает необходимость совершить все действия с хорошим результатом.

Лечить зубы — 18 и 19 июля.

Заниматься генеральной уборкой, ходить в баню, сауну, посещать косметолога лучше 15 и 16 июля.

Волосы стричь следует при растущей Луне и, когда она проходит знак Весов, — 17 и 18 июля.

Домохозяйки, будьте готовы в следующие дни заняться консервированием закруток — 11 и 12 июля. В эти дни уделите больше внимания детям и вашим мамам. Но именно в этот период загорается и красный свет, предупреждающий, что возможны пищевые отравления.

А теперь немного астромагии. Когда Солнце проходит по зодиакальному кругу и покрывает один из 7 королевских градусов, надо загадать желание и визуализировать его так, будто оно уже исполнилось.

Итак, 29 июля уже с 7.10 начинайте думать о том заветном желании, что вы замыслили. Времени у вас достаточно, так как Солнце покидает этот градус 30 июля в 8.01. Задумать можно только одно желание.

Также к астромагии относится 28-й лунный день. Его символ — Лотос. Энергия этого дня способствует алхимии души. Желательно быть в приподнятом настроении, не рекомендуется рвать цветы и рубить деревья, не доводить конфликты до пиковых состояний, и тогда сердце наполнится живительной, доброй энергией, которая делает человека счастливым.

Света вам, мудрости и радости!