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Города мира. Барселона

Это надо знать: названы города, где туристов из Молдовы не ждут

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Растущий туристический поток привел к появлению термина "overtourism" — чрезмерное количество посетителей по отношению к местному населению.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В этом году противостояние отдыхающих и местных жителей в ряде городов Европы обострилось: путешественников штрафуют, а "хозяева" курортов встречают их в аэропорту с плакатами "Отправляйтесь домой", а иногда просто не обслуживают. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты по туризму изучили законодательные инициативы и составил список мест, где туристам не рады.

В Венеции живет 633 тысячи человек, однако только в прошлом году город посетили 5,3 миллиона путешественников. В результате муниципалитет ввел штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде. Там также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. В скором времени собираются еще и ограничить количество туристических лайнеров, заходящих в лагуну.

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Антитуристические акции не заканчиваются и в Барселоне. В августе прошлого года группа неизвестных остановила двухэтажный автобус, пригрозила водителю ножом, прокричала "You are not welcome! Go home!" ("Вам здесь не рады! Отправляйтесь домой") и скрылась. Недавно члены радикальных левых течений Каталонии опубликовали видео, на котором запечатлено, как они при помощи силиконового клея и скрепок закрывают замки хостелов, туристических офисов, камер хранения и прокатов велосипедов.

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Власти начали регулировать поток отдыхающих еще в 2015 году, когда сервисам краткосрочной аренды Airbnb и Homeaway предъявили штраф за неправильную рекламу, а после этого запретили строить гостиницы в центре города. Местные жители обеспокоены тем, что приезжие раздувают цены на жилье и еду, а вместе с тем растет уровень преступности.

Третий город, где прошли массовые протесты, — это Амстердам. Причины абсолютно такие же — много людей, много шума, мусора, цены на растут, а коммунальные службы и полиция перегружены. В городе запретили строить новые отели, а также увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь пребывания в гостинице. Таким образом, с каждых 100 евро за ночь в отеле придется заплатить еще 6 евро в качестве налога. Это один из самых высоких сборов в Европе.

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Плюс ко всему власти запретили алкоголь и наркотики в Квартале красных фонарей, а тургруппам от пяти человек не разрешается смотреть на "жриц любви", иначе гидам выписывают штраф от 190 до 950 евро.

Власти Дубровника и Санторини ограничили количество посетителей до восьми тысяч в день. В Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и передвижные вагончики с едой. В ответ на жалобы местных жителей Ибицы и Майорки власти повысили туристический налог в два раза с мая этого года. Филиппинский остров Боракай закрыли от туристов с конца апреля на шесть месяцев из-за загрязнения.

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С целью сохранения исторических и природных объектов в прошлом году ограничили доступ на Мачу Пикчу (билеты продают на полдня, и проход разрешен только с гидом) и ввели туристический налог в 30 долларов в Ботсване (где и так самые дорогие сафари-туры).

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Теги:
обслуживание, туристы из Молдовы, местные жители, Протесты, туристы, Барселона, Венеция, Милан, Италия, Испания, Туризм
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