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Девушки с мороженым

"Шикарная Затока": почему отдых в Болгарии и Турции дешевле, чем на Украине

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (30)
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Учитывая уровень обслуживания и высокие цены, молдавские туристы предпочитают выезжать на море, куда угодно – в Европу и Африку, но только не в Коблево и Затоку.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Цены на гостиничные номера на побережье Черного моря в Затоке могут варьироваться от 500 до 2000 гривен в сутки (от 300 леев до 1400 леев). 

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Причем за минимальную стоимость вы получите даже не номер в отеле, а комнату в доме без отдельного душа, туалета и постельного белья, сообщают украинские СМИ. Естественно, без кондиционера и дополнительных удобств.

Молдова, Костештское водохранилище на реке Прут, архивное фото.
© Maxim Cumash/Locuri din Moldova
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Наличие телевизора, собственного санузла и мини-кухни обойдется туристам в 900-1000 гривен (600-700 леев) за номер в сутки.

Неоправданно дорогие удобства

От 1000 леев и выше будет стоить гостиничный номер с тем же набором плюс, возможно (не всегда!), собственный бассейн, Wi-Fi и парковка. Отдельно туристам придется раскошелиться за удобства на пляже — зонтик и шезлонг на световой день обходятся в 150 гривен (около 100 леев). Но, естественно, это не все траты на отдыхе. Кроме того, туристам придется потратить деньги на еду – комплексный обед из трех блюд стоит в среднем 400-500 гривен на человека (или 300-400 леев).

Всего, учитывая расходы на проживание, еду и пляжные удобства, отдых на украинском курорте на двоих обойдется (в переводе на молдавские деньги) в кругленькую сумму, а точнее — 2500-3000 леев в сутки.

И не забывайте, что все развлечения в Затоке оплачиваются дополнительно: аквапарк, детские карусели и покупки для ребенка (если в семье есть дети) – это отдельная статья расходов.

Курорт Белек в Турции
© Sputnik / Борис Бабанов
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Такие затраты многим не по карману, а учитывая уровень обслуживания, многие туристы предпочитают выезжать за границу — в Турцию, Болгарию, Черногорию или любую другую европейскую страну, а также в Африку (Египет, например) и даже в Азию. Но только не в Затоку!

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Вот и получается, что в конечном счете отдых на популярных европейских курортах может оказаться дешевле, чем в привычной для наших граждан Затоке.

Болгария: бюджетный отдых и чистые пляжи

В Болгарию можно поехать, выбрав две схемы отдыха — можно жить в отеле и питаться по системе "все включено", а можно снять квартиру и готовить самостоятельно, или посещая различные кафе, которых на побережье Черного моря предостаточно.

Десять доступных мест отдыха в Европе
© Sputnik /
Десять доступных мест отдыха в Европе

В первом случае — неделя на семью, состоящую из трех человек, обойдется в 1000 евро и выше. Во втором — жилье и дорога от 350 евро плюс расходы на еду.

Турция – классика для молдавского туриста

Отдых в Анталии в июле считается одним из дорогих. Правда, дешевле цен в августе, но, начиная с июля, в Турцию приходит невыносимая жара.

При этом даже в горячий сезон можно купить "горящие туры". Неделя на семью, состоящую из трех человек, обойдется туристам от 1200-1300 евро.

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© Sputnik / Shushanik Sargsyan
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Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (30)

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Теги:
море, затраты, стоимость, отдых, деньги, Затока, Болгария, Украина, Туризм
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