Пока все спали: изменения в ЕС, сбой работы Telegram и летающее авто

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля председательство в Европейском союзе на полгода перешло от Болгарии, впервые выполнявшей такие обязанности, к Австрии, которая оказалась в этой роли в третий раз.

Австрия выполняла подобные функции в ЕС в 1998 и 2006 году. Председательство на основе ротации организуется в последние годы по принципу "тройки": три страны в течение шести месяцев каждая работают над реализацией общей рамочной программы.

Сбой Telegram

В ночь на воскресенье пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Это следует из данных Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Telegram оспорил решение суда о блокировке

Перебои в работе Telegram зафиксированы в 02.00 по кишиневскому времени в ряде европейских стран. Проблемы в работе мессенджера почувствовали и пользователи в нескольких американских штатах.

В частности, одни люди столкнулись с проблемой подключения к серверу, другие не могли получать или отправлять сообщения, а некоторым не удавалось авторизоваться.

Заявления Трампа на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда. Это заявление он сделал на фоне протестов, которые прошли в более чем 700 городах США в субботу.

"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования. Наши законы самые глупые где бы то ни было в мире", — написал американский лидер в Twitter.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г.

​Громкое заявление Трампа>>>

Беспилотное летающее авто к 2020 году?

В Японии к 2020 году могут появиться беспилотные летающие автомобили. Правительство этой страны намерено создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы с целью практического использования беспилотных летающих транспортных средств к указанному году, сообщают СМИ.

Эксплуатация подобных летательных аппаратов поможет частично решить проблему пробок на дорогах в крупных городах и мегаполисах. Также подобные авто могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Такой беспилотник сможет передвигаться на высоте около 150 метров со скоростью до 200 километров в час. Взлет и посадку автомобиль будет осуществлять вертикально.

© Sputnik / Кирилл Брага "Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове

Туристический налог

В Вильнюсе с 1 июля вводится туристический налог в размере до одного евро в сутки, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что налог станет важным финансовым инструментом для Вильнюса и поможет в развитии определенных секторов туризма. От уплаты этого взноса освобождены дети и лица с ограниченными возможностями. До начала следующего года его не будут платить и большие группы туристов. Турналог будет взиматься с компаний, предоставляющих услуги проживания, а также с частных лиц, сдающих жилье в аренду. Он не будет включен в стоимость жилья и поставщики услуг должны будут заранее проинформировать о нем туристов.