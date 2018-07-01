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Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС

Пока все спали: изменения в ЕС, сбой работы Telegram и летающее авто

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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24630

События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля председательство в Европейском союзе на полгода перешло от Болгарии, впервые выполнявшей такие обязанности, к Австрии, которая оказалась в этой роли в третий раз.

Австрия выполняла подобные функции в ЕС в 1998 и 2006 году. Председательство на основе ротации организуется в последние годы по принципу "тройки": три страны в течение шести месяцев каждая работают над реализацией общей рамочной программы.

Сбой Telegram

В ночь на воскресенье пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Это следует из данных Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Мессенджер Telegram
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Перебои в работе Telegram зафиксированы в 02.00 по кишиневскому времени в ряде европейских стран. Проблемы в работе мессенджера почувствовали и пользователи в нескольких американских штатах.

В частности, одни люди столкнулись с проблемой подключения к серверу, другие не могли получать или отправлять сообщения, а некоторым не удавалось авторизоваться.

Заявления Трампа на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов вновь призвал к депортации незаконных мигрантов без суда. Это заявление он сделал на фоне протестов, которые прошли в более чем 700 городах США в субботу.

"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно без того, чтобы проходить через многие годы юридического маневрирования. Наши законы самые глупые где бы то ни было в мире", — написал американский лидер в Twitter.

Громкое заявление Трампа>>>

Беспилотное летающее авто к 2020 году?

В Японии к 2020 году могут появиться беспилотные летающие автомобили. Правительство этой страны намерено создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы с целью практического использования беспилотных летающих транспортных средств к указанному году, сообщают СМИ.

Эксплуатация подобных летательных аппаратов поможет частично решить проблему пробок на дорогах в крупных городах и мегаполисах. Также подобные авто могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Такой беспилотник сможет передвигаться на высоте около 150 метров со скоростью до 200 километров в час. Взлет и посадку автомобиль будет осуществлять вертикально.

Врач в стоматологической поликлинике
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Туристический налог

В Вильнюсе с 1 июля вводится туристический налог в размере до одного евро в сутки, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что налог станет важным финансовым инструментом для Вильнюса и поможет в развитии определенных секторов туризма. От уплаты этого взноса освобождены дети и лица с ограниченными возможностями. До начала следующего года его не будут платить и большие группы туристов. Турналог будет взиматься с компаний, предоставляющих услуги проживания, а также с частных лиц, сдающих жилье в аренду. Он не будет включен в стоимость жилья и поставщики услуг должны будут заранее проинформировать о нем туристов.

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Теги:
беспилотный летающий автомобиль, туристический налог, Telegram, сбой, Дональд Трамп, Вильнюс, Болгария, Япония, Австрия, ЕС, США
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