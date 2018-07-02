На Украине теперь могут не выдавать всю сдачу

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. С 1 июля на территории Украины вступили в силу правила округления при расчете наличными. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, опубликованном в соцсети Facebook.

"В случае отсутствия мелких монет у покупателя и продавца предприятия сферы торговли и услуг могут округлять оставшуюся сумму (сдачу) по наличным платежам в соответствии с правилами округления", — говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Так, если стоимость товара оканчивается на одну, две, три или четыре копейки, то при расчете она округляется до нуля в меньшую сторону. В остальных случаях она округляется до нуля в большую сторону.