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Приготовление кофе

Бодрящий напиток с утра: сколько чашек кофе в день можно человеку

CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
Общество
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Ученые рассказали о пользе шести чашек кофе в день, больше - опасно для здоровья.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Бодрящий напиток, который многие предпочитают употреблять утром, чтобы взбодриться, может быть, как полезен, так и вреден — все зависит от "дозы".

Употребление шести чашек кофе в день может снизить вероятность преждевременной смерти на 16 процентов, выяснили ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США. Результаты исследования опубликованы на сайте Журнала Американской медицинской ассоциации. Об этом сообщило РИА Новости.

В период с 2006 по 2016 год специалисты наблюдали за здоровьем порядка 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет. В частности, пациентов спрашивали, сколько чашек кофе в день они пьют.

В результате ученые вычислили, что те, кто употреблял до восьми чашек напитка в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14 процентов. У пациентов, которые пили до шести чашек, этот показатель составил 16 процентов. В меньшей степени риск снижался и у тех, потребление кофе которых ограничивалось пятью чашками и меньше.

Кофе
© Sputnik / Родион ПРОКА
Чашечка кофе по утрам – почему это полезно

Согласно онкоэпидемиологу, доктору Эрикке Лофтфильд, снижение риска преждевременной смерти наблюдалось для всех любителей кофе, вне зависимости от того, был ли он растворимый или молотый, или без кофеина. Исследователь утверждает, что употребление этого напитка можно включить в рацион для здорового питания.

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Существует ряд исследований, которые указывают на негативный эффект от употребления кофе. Так, чрезмерное количество кофеина может привести к учащенному сердцебиению, головокружению и мышечному тремору. Помимо этого, в зернах содержится химикат акриламид, который может вызвать онкологические заболевания. Тем не менее в 2016 году Международное агентство исследований рака исключило кофе из списка "возможных канцерогенов".

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Теги:
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