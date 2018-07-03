Везде обман — мужчины ужаснулись, когда эти красавицы сняли с лица макияж

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Известно, что стандарты женской красоты сильно различаются по всему миру, не говоря уже о том, что у каждого человека есть свое мнение. Однако вместе с бурным развитием социальных сетей культ красоты стал настолько всеобъемлющим, что многие готовы на все, лишь бы стать популярными в Интернете.

В разных странах Азии, например в Китае, женщины достигли совершенно нового уровня творчества в области создания своего образа. Для азиатских девушек макияж теперь означает не только подчеркивание своей "натуральной" внешности, но и создание абсолютно новой — с помощью высоких технологий, силиконовых накладок, поддельных ресниц и прочих изобретений косметической индустрии.

Видео, которое вы здесь видите, появилось несколько дней назад и просто ужаснуло мужчин. Азиатские красавицы буквально снимают свои "скульптурные" лица, и большинство из них становятся совершенно неузнаваемы. Прокрутите текст вниз, чтобы увидеть это сами, и скажите нам в комментариях, что вы об этом думаете!



