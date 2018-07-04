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Болельщики сборной Англии

Ведущие британские СМИ раскаиваются, что пугали болельщиков Россией

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (111)
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Болельщики сборной Англии упрекают официальный Лондон и прессу за то, что они отговаривали фанатов от посещения России.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. "Этот. Чемпионат. Мира. Хорош" — такими словами начинается статья британского обозревателя Тома Розенталя в газете The Guardian под заголовком "Послание англичанам — приезжайте в Россию и почувствуйте любовь".

"Организация этого турнира оказалась фантастической, и предстоит серьезно поработать, чтобы найти кого-то, кто скажет иначе", — иронизирует журналист и сожалеет, что многих английских болельщиков отговорили от посещения игр ЧМ-2018.

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"Заголовки типа "Кровожадные хулиганы поклялись УБИВАТЬ", "Русские ультрас: детские тренировочные лагеря" и "Русские предупреждают болельщиков Англии: "Готовьтесь к СМЕРТИ!".. Министерство иностранных дел предупреждает о "повышенных рисках насилия"…  Эти сообщения в британских СМИ вызывают отвращение у многих англичан, замечает Том Розенталь.

"Приехав в Россию, я быстро понял, что был жертвой дезинформации", — констатирует автор. И добавляет, что сочинителям пугающих заголовков, "в которых СЛИШКОМ МНОГО заглавных букв" должно быть стыдно не только за то, что они лишили английских болельщиков радостей мундиаля, "но и за демонизацию русских людей".

Обозреватель The Guardian откровенно издевается над британскими властями, которые участвовали в кампании по запугиванию болельщиков. "Глава британской футбольной полиции Марк Робертс предостерегал от того, чтобы брать с собой в Россию английские флаги. Он почувствовал бы себя глупо на площади Победы в Калининграде, где кресты Святого Георгия покрывали каждый дюйм паба", — пишет Розенталь.

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В другой британской газете, The Times, днем ранее вышла статья под заголовком "Паникеры предупреждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием". "Люди здесь дружелюбны и всегда готовы помочь", — замечает газета.

Английские фанаты, которые не испугались и приехали в Россию, в свою очередь, не стесняются высказать в адрес британских СМИ все, что думают. 

"Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна", — написал в Twitter болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери, который вернулся с ЧМ-2018.

 

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (111)

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Теги:
ЧМ-2018, болельщики, Великобритания, СМИ
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