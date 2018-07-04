20:25 04 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD16.81
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Логотип ОБСЕ

ОБСЕ поддержит Россию в защите прав журналистов на Украине

© Photo : OSCE/Curtis Budden
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (46)
2 0 0

В ОБСЕ разделяют обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми ряд российских журналистов сталкивается при поездках на Украину.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. ОБСЕ окажет поддержку России в защите прав российских журналистов на Украине, в частности, по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говорится в письме представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлема Дезира, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Дезир, как пишет РИА Новости, отметил, что разделяет обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми некоторые российские журналисты сталкиваются при осуществлении визитов на Украину.

Он подчеркнул, что дело Вышинского, который недавно был арестован, находится в поле его пристального внимания.

"Я поднимал этот вопрос в ходе своего выступления 15 мая 2018 года, призвав компетентные власти воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ограничению права на свободу средств массовой информации", — говорится в сообщении. 

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Неожиданный поворот: на кого хотят обменять Кирилла Вышинского

Дезир также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и "готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации".

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (46)

По теме

Москалькова: Киев не дал российскому консулу посетить Вышинского
Призыв России к ООН: взять дело Вышинского под особый контроль
Омбудсмен: обвинение Вышинскому противоречит здравому смыслу
Теги:
журналисты, ОБСЕ, Арлем Дезир, Кирилл Вышинский, Украина, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина во время жаркой погоды, Греция
    Жаркое время

    В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Легкий призыв

    Минимальный вес призывника в Армении снижен до 43 килограммов – об особенностях нового призыва читайте в материале Sputnik Армения.

  • Люди, пешеходы
    В среднем по столице

    Стал известен национальный состав и средняя зарплата жителей Астаны – соответствующие данные озвучили в департаменте статистики.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники
Эпичное ДТП, где пострадали трое: видео аварии в центре Кишинева
Эпичное ДТП, где пострадали трое: видео аварии в центре Кишинева
Северный поток 2
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться