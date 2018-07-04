ОБСЕ поддержит Россию в защите прав журналистов на Украине

В ОБСЕ разделяют обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми ряд российских журналистов сталкивается при поездках на Украину.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. ОБСЕ окажет поддержку России в защите прав российских журналистов на Украине, в частности, по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говорится в письме представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлема Дезира, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Дезир, как пишет РИА Новости, отметил, что разделяет обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми некоторые российские журналисты сталкиваются при осуществлении визитов на Украину.

Он подчеркнул, что дело Вышинского, который недавно был арестован, находится в поле его пристального внимания.

"Я поднимал этот вопрос в ходе своего выступления 15 мая 2018 года, призвав компетентные власти воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ограничению права на свободу средств массовой информации", — говорится в сообщении.

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Дезир также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и "готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации".

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.