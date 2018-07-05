Курортники привозят в Молдову, порой, страшные болезни - что говорит врач

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Пора летних отпусков — это всегда новые впечатления на целый год, возможно, интересные знакомства и свежий опыт. Многое способствует всему этому, в частности, — открытые границы, обеспечивающие свободы передвижения.

Но вряд ли мы, пакуя чемоданы, помним о том, что на чужой территории следует быть особенно осторожными и не привезти в родные пенаты какую-нибудь экзотическую болезнь.

О существовании подобной опасности рассказала врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

Отравление детей в Тараклии: специалисты не могут найти источник инфекции >>>

"Это не так просто — выявить экзотическую болезнь. Случаев малярии я видела много, а тот же лейшманиоз, например, — нужно попасть к специалисту, если это кожное поражение. Есть и поражение внутренних органов от этой болезни — у нас был случай, было тяжело поставить правильный диагноз. Причем лейшманиоз привозят из приличных стран — из Греции или Грузии, к примеру", — объяснила Кирьякова.

Постановка диагноза при редких болезнях вызывает определенные сложности, отметила собеседница, однако часто виноваты в этом сами больные.

Инфекционист: из Греции в Молдову порой привозят страшную болезнь >>>

"Выход на диагноз происходит всегда. Даже семейный врач видит. К примеру, цикличность температуры — он обращает на это внимание. Раньше был приказ — любая лихорадка свыше пяти дней обследуется на малярию. А у нас есть еще одна странность у людей — некоторые скрывают, что они были в экзотических странах", — сказала Кирьякова.