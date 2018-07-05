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Влюбленная пара

Чего хотят мужчины в первую очередь - секса или нормальных отношений

© Fotolia / Mikhail_kayl
Общество
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Сексолог развенчивает общепринятый миф о том, что всем мужчинам от женщин, якобы, всегда "хочется только одно".

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik, Нику Гончар. В нашем обществе распространен стереотип, что, мол, мужчина вне зависимости от того, женатый он или нет, хочет от жизни, в первую очередь, секс, а потом уже все остальное.

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Как доказывают специалисты, это абсолютная неправда.

Сексолог, врач-андролог высшей категории Адриан Садовник уверен, что ни один мужчина не будет постоянно жаждать близости с той женщиной, с которой он находится в состоянии перманентного конфликта.

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"Все в нашем мире взаимосвязано. Очень часто супруги ссорятся из-за того, что муж, как основной добытчик в семье, стремясь как можно больше заработать для родных, — часто пропадает на работе допоздна и в выходные. То есть, он мало времени проводит дома с семьей. У нас так устроено, что для жены или мужа, детей, родителей важно, сколько времени вы с ними проводите. А на работе важно, насколько эффективно вы используете отведенное вам время", — рассказал Садовник.

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По его словам, причиной длительного пребывания на работе зачастую и является разочарование в жизни и отсутствие желания двигаться дальше, дарить радость близким и т.д.

"По-научному, это — кризис личности, депрессия. В религии это явление именуют унынием. Такие ситуации влекут к конфликтам в паре. И если жена недовольна своим мужем как личностью, унижает его достоинство, а потом требует исполнения супружеского долга, то мужчина в состоянии уязвленного самолюбия, естественно, может и не суметь ее удовлетворить. Какой супружеский долг, если из него уже, что называется, сделали тряпку?!", — рассуждает специалист.

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По его словам, любой мужчина захочет секса с женщиной, которая смотрит на него, фигурально выражаясь, снизу вверх. По крайней мере, — с той, которая при наличии проблем не будет искать виноватых, а поддержит своего добытчика и защитника.

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Теги:
половые отношения, сексолог, депрессия, муж, мужчина, женщина, жена, секс, работа, семья, дети
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