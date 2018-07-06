"Безвиз" станет платным, а на въезд в Шенгензону понадобится разрешение

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Решение об ужесточении правил въезда на территорию ЕС из стран с безвизовым режимом одобрено депутатами Европарламента. За соответствующие предложения депутаты проголосовали в четверг. Как сообщается, "безвиз" теперь будет платным, и на въезд в Шенгенскую зону нужно будет получать разрешение.

"Граждане стран, не являющихся членами ЕС, которые освобождены от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС согласно новым правилам, поддержанным парламентом в четверг", — говорится в сообщении.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Прощай, "безвиз", или Как Молдова пролетела с европейской ассоциацией

Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, придется заполнять специальный электронный бланк и заплатить за авторизацию 7 евро. В электронном бланке въезжающие на территорию ЕС будут указывать номера документов, имя, дату и место рождения, пол и гражданство. Кроме того, при заполнении бланка необходимо сообщить о наличии или отсутствии судимостей и о пребывании в зонах военных конфликтов.

За авторизацию при отправке данных на проверку будет взыматься платеж в сумме 7 евро. Лица моложе 18 и старше 70 лет могут пройти проверку бесплатно. Проверка может занять до четырех недель, и она не заменяет возможный досмотр на внешней границе ЕС. В случае получения отказа можно будет подать апелляцию.

Полученное разрешение будет действительно в течение трех лет.

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Проверка данных, отправленных заявителем, проводится с помощью Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS).

Чтобы новые правила стали законом, необходимо их одобрение Советом Евросоюза, однако для обозревателей очевидно, что это уже чистая формальность.

Планируется, что новые правила вступят в силу в 2021 году.