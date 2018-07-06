Бульдог смотрит "Кинг Конга" — его реакция прославила собаку на весь мир

Надеемся на братьев наших меньших — трогательные эмоции двух собак, которые любят смотреть телевизор, принесли им известность в сети.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Элвис и Кхалиси — два очаровательных бульдога, которые живут в одной семье. Своей славой в интернете они обязаны тем, что… смотрят телевизор.

У многих хозяев домашние питомцы иногда наблюдают за мельканием цветовых пятен на телеэкране. Но Элвис и Кхалиси в буквальном смысле слова — фанаты ТВ. Два пятилетних бульдога любят смотреть кинофильмы и очень эмоционально реагируют на происходящее.

Их забавные, смешные и растерянные реакции завоевали симпатии сотен тысяч пользователей интернета. У Элвиса и Кхалиси даже есть собственный канал на Youtube, где показаны их реакции на разные фильмы — в том числе триллеры и фильмы ужасов.

В этом клипе Кхалиси бурно сопереживает девушке, попавшей в лапы Кинг-Конга — гигантской обезьяны из фантастического блокбастера Питера Джексона. Разве это не трогательно?