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Собаки породы Английский бульдог

Бульдог смотрит "Кинг Конга" — его реакция прославила собаку на весь мир

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Надеемся на братьев наших меньших — трогательные эмоции двух собак, которые любят смотреть телевизор, принесли им известность в сети.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Элвис и Кхалиси — два очаровательных бульдога, которые живут в одной семье. Своей славой в интернете они обязаны тем, что… смотрят телевизор.

У многих хозяев домашние питомцы иногда наблюдают за мельканием цветовых пятен на телеэкране. Но Элвис и Кхалиси в буквальном смысле слова — фанаты ТВ. Два пятилетних бульдога любят смотреть кинофильмы и очень эмоционально реагируют на происходящее.

Их забавные, смешные и растерянные реакции завоевали симпатии сотен тысяч пользователей интернета. У Элвиса и Кхалиси даже есть собственный канал на Youtube, где показаны их реакции на разные фильмы — в том числе триллеры и фильмы ужасов.

В этом клипе Кхалиси бурно сопереживает девушке, попавшей в лапы Кинг-Конга — гигантской обезьяны из фантастического блокбастера Питера Джексона. Разве это не трогательно?

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Теги:
забавное видео, собака, телевидение, Элвис и Кхалиси
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