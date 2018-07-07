20:07 07 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Влюбленная пара

Безопасно и романтично: как поцелуй иногда может заменить секс

© Fotolia / Nd3000
Общество
Получить короткую ссылку
15910

Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что поцелуи помогают выбрать более качественного партнера и служат залогом долгих отношений.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Многие животные целуются, но только у людей это получается так интимно и страстно. Среди ученых нет единого мнения о функциях этой невербальной формы общения, хотя эксперименты указывают на ее связь с хорошим настроением и крепким здоровьем. РИА Новости рассказывает, что науке известно о его природе.

Если рассматривать поцелуй как прикосновение, то его аналог есть у самых разных животных. Например, рыбы касаются друг друга ртами, а голуби — клювами, самцы мушек-дрозофил лижут самку перед спариванием, кошки и собаки трутся о партнера.

Prostitution
© AP Photo / Franka Bruns
В Кишиневе появились секс-вампиры: как уберечься от напасти

Обезьяны бонобо целуются после драки, чтобы успокоить друг друга, а иногда — просто так, без причины. Из приматов целуются еще шимпанзе. Однако проникать языком в рот партнера, обмениваясь слюной, свойственно лишь людям. И то не всем. Представители примерно десяти процентов традиционных культур вместо поцелуя трутся, облизывают или обнюхивают партнера.

Нельзя сказать, что поцелуй достаточно изучен. Так называемая наука о поцелуях, филематология, основанная несколько лет назад, никаких особых результатов пока не достигла. Разве что подсчитали число мышц, задействованных в поцелуе, и сколько при этом сжигается калорий. Легкий поцелуй требует работы двух-трех мышц, на что организм тратит две-три калории. В страстном поцелуе участвуют до 34 лицевых мышц и 112 мышц тела. За минуту такого поцелуя сгорает 26 калорий. Во время поцелуя происходит обмен жидкостями и микрофлорой, что может быть небезопасно. Известно также, что губы в сотни раз чувствительнее подушечек пальцев.

Ген поцелуя

Большой вопрос: относится ли поцелуй к врожденным инстинктам или приобретается в процессе обучения, воспитания. В пользу первого предположения говорит то, что приматы тоже целуются, а ведь у человека с ними много общих генов, в том числе определяющих половое поведение.

Ученые рассказали, какие факторы влияют на выбор половых партнеров>>>

Поскольку не все культуры знают поцелуй, и вторую гипотезу отбрасывать не следует. Антропологи полагают, что на заре эволюции предки человека разжевывали грубую пищу, чтобы кормить новорожденных. Когда у ребенка появлялись зубы, мать продолжала касаться его щеки губами, чтобы успокоить. Это сохранилось у народов Папуа — Новой Гвинеи и племени сан на юго-западе Африки.

Ученые из Оксфордского университета Робин Дунбар и Рафаэль Влодарски приводят три гипотезы того, зачем нужен поцелуй: он помогает выбрать более "качественного" партнера, способствует установлению долговременной привязанности, служит прелюдией к сексу. Проведенное ими исследование подтвердило первую гипотезу.

Разногласия у молодой пары в спальне
© Depositphotos / IuriiSokolov
Почему сайты знакомств убили любовь

По мнению авторов этой работы, в момент поцелуя человек получает информацию о потенциальном половом партнере. Проще говоря, вкус и запах слюны, тела помогают с выбором. И прежде всего это касается женщин, поэтому они ценят поцелуй больше, чем мужчины.

Приятно и полезно

Важную роль поцелуи играют при взрослении и переходе к половой жизни, поскольку ассоциируются с положительными эмоциями. Однако этот вопрос малоизучен. Пожалуй, твердо установлено только, что среди подростков поцелуи очень распространены, причем вне связи с сексом.

В Молдове будут штрафовать мужчин за поход к проституткам>>>

Некоторые работы посвящены связи поцелуев и здоровья. Отмечается увеличение уровня гормонов удовольствия (эндорфина и дофамина) и активизация катехоламинов, сигнальных химических соединений в мозгу. Также поцелуи немного повышают давление и пульс, усиливают выработку слюны. Впрочем, исследователи не могут сказать, какой механизм приводит к этому, а потому избегают категоричных выводов.

Что же до обмена микробами — возможно, это могло даже послужить эволюционным преимуществом.

Женщина и собака
© Sputnik / Евгения Новоженина
Любовь и ревность — всегда на ринге

Британские ученые из Университета Лидса и Центрального Ланкашира выдвинули смелую гипотезу о том, что поцелуй — это что-то вроде прививки от цитомегаловируса (семейство герпеса). Первичное инфицирование во время беременности этим вирусом приводит к слепоте плода или его гибели, взрослый же переносит заболевание спокойно. Таким образом, люди могли передавать друг другу немножко вируса, чтобы не подвергнуть риску потомство. Кстати, этот метод работает только при моногамном поведении.

По теме

В какие секс-игрушки играют молдаване
К двум годам тюрьмы привела покупка секс-игрушек за счет государства
Свингеры в Молдове: групповой секс - за рамками сексуальных норм
Теги:
привязанность, поцелуй, любовь, университет, ученые, секс, отношение, Оксфорд, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Каменная волна Аризоны
Врата ада и шоколадные холмы: самые удивительные уголки земного шара
На Ставрополье воздвигли памятник ноге Игоря Акинфеева
На Ставрополье воздвигли памятник ноге Игоря Акинфеева
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться