Умерла главная долгожительница Европы

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В возрасте 116 лет в Италии умерла самая пожилая женщина Европы Джузеппина Проетто-Фрау. Об этом сообщило итальянское информационное агентство Ansa.

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По данным издания, женщина скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция. Ей было 116 лет и 37 дней.

Проетто-Фрау была не только самой пожилой женщиной Европы, но и второй долгожительницей мира. Самой пожилой женщиной планеты сейчас является 117-летняя японка Тиё Мияко.