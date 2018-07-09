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Пожилые люди держатся за руки

Умерла главная долгожительница Европы

© Fotolia / Studio Mike
Общество
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О кончине 116-летней итальянки сообщили местные средства массовой информации.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В возрасте 116 лет в Италии умерла самая пожилая женщина Европы Джузеппина Проетто-Фрау. Об этом сообщило итальянское информационное агентство Ansa. 

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По данным издания, женщина скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция. Ей было 116 лет и 37 дней.

Проетто-Фрау была не только самой пожилой женщиной Европы, но и второй долгожительницей мира. Самой пожилой женщиной планеты сейчас является 117-летняя японка Тиё Мияко.

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Теги:
долгожитель, смерть, Джузеппина Проетто-Фрау, Италия
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