Камера запечатлела "передвижение бога" - самое обсуждаемое видео июля

В Америке, в штате Алабама, засняли необычное видео. Автор ролика вел прямую трансляцию со своего балкона, но вдруг его привлекли тени на облаке.

Ведущий трансляции воскликнул, что увидел "того, у кого есть сила". Любопытно, что в ролике действительно можно увидеть нечто похожее на человеческий силуэт. А в комментариях пользователи поправляют автора видео. Мол, запечатлен не бог, а ангел.