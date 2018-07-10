Камера запечатлела "передвижение бога" - самое обсуждаемое видео июля

Ведущий трансляции воскликнул, что увидел "того, у кого есть сила". Любопытно, что в ролике действительно можно увидеть нечто похожее на человеческий силуэт. А в комментариях пользователи поправляют автора видео. Мол, запечатлен не бог, а ангел.
В Америке, в штате Алабама, засняли необычное видео. Автор ролика вел прямую трансляцию со своего балкона, но вдруг его привлекли тени на облаке.
Ведущий трансляции воскликнул, что увидел "того, у кого есть сила". Любопытно, что в ролике действительно можно увидеть нечто похожее на человеческий силуэт. А в комментариях пользователи поправляют автора видео. Мол, запечатлен не бог, а ангел.
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