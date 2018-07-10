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Операция по спасению из пещеры Тхам Луанг

Все школьники и тренер спасены из горной пещеры в Таиланде

© REUTERS / Soe Zeya Tun
Общество
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Двенадцать школьников, которые в течение нескольких дней были заблокированными в затопленной пещере, спасены.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Все заложники пещеры в Таиланде эвакуированы. Как сообщают СМИ, последний двенадцатый подросток вместе с тренером в сопровождении спасателей вышли на поверхность в 17.43 по местному времени (13.43 по кишиневскому времени). Их направили в полевой госпиталь.

Спасатели в пещерах Тхам Луанг в северной провинции Чианг Рай, Таиланд, где пропали 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 27 июня 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В Таиланде эвакуируют детей из горной пещеры

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их обнаружили живыми в пещере Тхам-Луанг. Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабли от голода.

Школьники выросли в горном регионе и не умеют плавать, поэтому спасательная операция значительно усложнилась. Чтобы выбраться из плена подросткам пришлось освоить акваланги. Этому детей обучили пятеро пловцов и два военврача. Каждый освобожденный ребенок преодолевал 200 метров затопленных участков пещеры.

Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всякий случай на протяжении всего пути в пещере спасатели расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое необходимое снаряжение.

В ходе двух дней эвакуации спасатели помогли попасть на поверхность восьми подросткам. Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.

Раньше сообщалось, что спасая подростков, здесь погиб дайвер, из-за чего место нарекли проклятым.

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Теги:
пещера, спасение, дети, Таиланд
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