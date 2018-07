В Интернет выложили композицию диджея Avicii в стиле "хэви-метал" - видео

В Сети появилась "металлическая" версия композиции Wake Me Up диджея Тима Берглинга (известного как Avicii), умершего весной нынешнего года. До сих пор официально причины его смерти не названы. Известно, что последние несколько лет Avicii страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Музыкант прославился восемь лет назад благодаря синглам My Feelings for You, Wake Me Up и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

Композицию Wake Me Up перепел в стиле "хэви-метал" молодой рок-музыкант из Норвегии Пер Фредрик. Артист выложил видео в "ютуб", где оно стремительно набирает просмотры.

Напомним, ранее Фредрик исполнил в стиле "хэви-метал" песню молдавской группы "О-Зоне" Dragosstea din Tei (Numa-Numa).