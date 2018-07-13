Пятница "тринадцатое": истоки и суеверия страшной для многих даты

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Каждый раз, когда такое сочетание дня недели и числа в календаре снова наступает, многие люди с опаской ждут, что же произойдет в этот день и чем он закончится. Часто его называют "черной пятницей" и считается, что вообще этот день полон неудач, так же, как и число 13.

Религия и суеверия

Так насколько же оправдано народное поверье? Давайте разберемся.

Согласно международным социсследованиям, свыше 17-ти миллионов человек во всем мире считают число 13 зловещим. Одна из версий, почему сложилось такое мнение, касается библейской "тайной вечери", в которой участвовали 13 человек, и распятия Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, произошло в пятницу.

А в Средние века в Европе также верили, что в ночь на пятницу 13-е ведьмы устраивали шабаш.

Истоки

Откуда же пошло это средостение слухов и суеверий?

В пятницу, 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV во всех провинциях страны в одночасье вскрыли конверты с приказом об аресте всех членов Ордена тамплиеров. В народе тамплиеры за несколько столетий прослыли колдунами и чернокнижниками, поклонявшимися демону Бафомету.

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Легенды "прекрасной Франции" говорят о том, что выжившие рыцари ордена прокляли короля и всех его приспешников, участвовавших в арестах и последовавших за ними пытках и казнях. А "венцом сонета" стало знаменитое проклятье последнего великого магистра тамплиеров Жака де Моле. В 1314 году его сожгли на костре, но перед тем, как испустить дух старый храмовник, как говорят, наслал проклятье на весь род короля Филиппа, а также на папу римского Климента V. Кстати, и монарх, и понтифик скончались в том же году.

Природа мистического страха

Но далеко не все знают это предание, с которого и пошла, как утверждают историки, вера в "зловещность" пятницы, 13-го.

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"У человека периодически возникают страхи перед неизвестностью. Число 13 в нашем подсознании — это начало чего-то нового, непонятного, а значит, пугающего. 13 — это будто бы шаг в неизведанное, ведь испокон веков полный цикл символизирует цифра 12, имеющее таким образом позитивный окрас в нашем восприятии. Таково количество часов в дне и ночи, месяцев в году. Мифы и легенды народов мира изобилуют героями в количестве 12 человек. А пятница — это конец рабочей недели, день тяжелый физически и эмоционально. Мистицизм, присущий пятнице 13-му, породил много суеверий, слухов, в общем, немало надуманного. Поэтому на этот день, как и на ряд других в году, мы проецируем наши страхи и сваливаем неудачи", — рассказала корреспонденту Sputnik психолог Елена Ковалева.

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По ее словам, есть и те, кто воспринимает пятницу 13-е счастливым днем, например, родившиеся именно в такое календарное сочетание дня недели и числа месяца.

Многое во взгляде на мистицизм пятницы 13-го зависит от отношения к жизни, детских переживаний, считает специалист.