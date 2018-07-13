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Названы самые дорогие для проживания города

© Sputnik / Александр Юрьев
Общество
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Исследователи подсчитали, в каком городе содержать семью дороже всего.

КИШИНЕВ, 13 июл —Sputnik. Появился рейтинг самых дорогих для проживания городов. Исследование под названием Prices and Earnings провел банк UBS AG.

Всего в список попали 77 городов мира. Возглавили его швейцарские города Цюрих и Женева. Вслед за ними в пятерку вошли Осло, Копенгаген и Нью-Йорк.

Автомобиль Hyundai 2017 Genesis G90 на автосалоне в Детройте
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Исследовали подсчитали сколько потребуется денег в месяц на минимальный набор товаров и услуг для содержания семьи из четырех человек, не считая плату за жилье. В Цюрихе эта сумма составила 4260 долларов. В Женеве показатель достиг 4165 долларов, в Нью-Йорке — 3673 доллара.

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В рейтинг попали и российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург. Они расположились на 54-м и 51-м месте. В столице РФ на содержание семьи уйдет 2260 долларов в месяц, а в Петербурге немного больше — 2300 долларов.

Киев оказался на 75-й строчке, там для содержания семьи в месяц нужно заработать 1618 долларов. В конце списка оказался Каир, там потребуется всего 1272 доллара в месяц.

Дорога
© Sputnik / Nicu Goncear
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Исследование также показало, в каком городе самая дешевая и дорогая еда. Дороже всего поесть обойдется в тех же Цюрихе и Женеве, а самые дешевые продукты питания — в Лагосе и Киеве.

Самые высокие цены за аренду жилья, по мнению экспертов, фиксируются в Гонконге и Нью-Йорке.

Были представлены и так называемые индексты "Биг-мака" и iPhone. Исследовали подсчитали сколько в среднем должен проработать житель каждого города, чтобы купить бургер или iPhone.

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В Гонконге, Тайбэй и Токио жителям в среднем придется потрудиться 12 минут, чтобы купить бургер. Москвичам для этого нужно проработать полчаса.

На последнюю, самую дорогую модель iPhone, жителю Москвы нужно работать семь с половиной недель по восемь часов в день. Быстрее всего накопят на гаджет жители Цюриха (38,2 часа), Женевы (47,5 часа) и Нью-Йорка (немногим более 54 часов).

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Теги:
самые дорогие города, рейтинг, Цюрих, Женева, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Москва, Примечательные факты
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