ФИФА хочет ограничить показ красивых болельщиц во время матча

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена "ограничить" демонстрацию красивых болельщиц во время трансляции матчей. Не исключено, что телекомпании могут ввести полный запрет на появление в кадре красивых женщин во время спортивных соревнований.

Речь идет о показе в эфире девушек на трибунах — с помощью этого приема телеоператоры и продюсеры трансляций традиционно заполняют паузы в матче. Образ красивой болельщицы со временем стал одним из важных элементов праздничной атмосферы на мундиале.

Федерация уже вступила в переговоры с крупнейшими телевещательными сетями по этому поводу, сообщил глава департамента по устойчивому развитию ФИФА Федерико Аддьекки.

Болельщица перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии © Sputnik / Alexey Filippov

Болельщица сборной Колумбии © Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Болельщица сборной Хорватии © Sputnik / Vladimir Pesnya

Болельщица сборной Ирана © Sputnik / Alexey Danichev

Болельщица сборной Хорватии © Sputnik / Григорий Сысоев

Болельщица сборной Испании © Sputnik / Nina Zotina

Российская болельщица © REUTERS / Sergio Perez 1 / 7 © Sputnik / Alexey Filippov Болельщица перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии

По сообщению прессы, ФИФА приняла это решение, посчитав, что показ привлекательных девушек на трибунах и концентрация внимания зрителей на их красоте является дискриминацией женщин и "сексизмом".

© Sputnik / Alexey Filippov Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018 18

Аддьекки подчеркнул, что ФИФА "идет в ногу со временем", и, учитывая "современные тенденции в обществе", намерена убрать акцент с внешности женщин в своей медийной политике. Ограничения на показ красивых женщин приведут к изменениям и в собственных структурах, которые отвечают за видеотрансляции.

В ходе кампании ФИФА по борьбе с разными формами дискриминации ранее, 15 июня, Аддьекки выступил в Москве на церемонии открытия фестиваля "Футбол для всех", который был организован российским сообществом ЛГБТ-спорта во время ЧМ-2018. На этом мероприятии функционер рассказал о мерах, которые ФИФА предпринимает для поддержки ЛГБТ и "содействия разнообразию".

Это не первый запрет такого рода. В феврале 2018 года запрет на участие красивых девушек в организации соревнований был введен в "Формуле-1". Работа девушек, которые перед стартом стояли с табличками перед каждым болидом, была признана "противоречащей современным социальным нормам".

© Sputnik / Григорий Сысоев "Горячие" болельщицы: фото фанаток сборных Англии и Хорватии впечатляют

Данное решение было неоднозначно воспринято не только представителями телекомпаний, но и политическими деятелями в разных странах. Критически об этом решении, в частности, отозвались несколько депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Как иронически заметил один из спортивных обозревателей, красивые женщины могут и обидеться на ФИФА за дискриминацию по принципу "неподходящей" внешности. Кроме того, неизвестно, будет ли касаться запрет красивых мужчин и лиц, чью половую принадлежность определить по внешности затруднительно. О возможных претензиях к ним со стороны функционеров ФИФА пока не сообщается.