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Спасенные юные футболисты из пещеры Тхам Луанг в Таиланде во время обследования в больнице

Спасенные в Таиланде дети рассказали, как им удалось выжить в пещере

© AP Photo / Thailand Government Spokesman Bureau
Общество
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Сразу несколько кинокомпаний Голливуда сообщили, что собираются снять фильм по мотивам истории о спасении детей.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде юные футболисты находятся в больнице города Чианграй, и к ним не пускают даже родителей. Однако в пятницу, 13 июля, матери одного из мальчиков разрешили пообщаться со своим 11-летним сыном, пусть и через стекло. Ребенок многое успел рассказать, затем женщина поделилась этой информацией с прессой, сообщает газета Bangkok Post.

По словам мальчика, дети из футбольной команды "Лесные вепри" планировали провести в пещере не больше часа. Для юных спортсменов это была легкая прогулка, и они не взяли с собой никакой еды, были только чипсы и газированная вода, на которые они потратили 700 батов (около 20 долларов), чтобы отметить день рождения одного из детей. Этим они и питались более двух недель, пока их не отыскали спасатели.

Операция по спасению из пещеры Тхам Луанг
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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Неожиданно для детей в пещере началось наводнение, спровоцированное проливным дождем. Наступающая вода заставила их удалиться от входа на расстояние около четырех километров. "После первых трех ночей без еды мой сын плакал от голода, — рассказала женщина журналистам. Они пили воду, которая стекала по стенам пещеры. По ночам они спали, сбившись в один клубок, чтобы хоть немного согреться. Тренер научил их медитировать, чтобы справиться с голодом и страхом".

Как говорят врачи, у двоих детей есть признаки легочной инфекции, но их жизни ничего не угрожает, и на следующей неделе они смогут отправиться домой.

Однако возникло затруднение неожиданного свойства. Как оказалось, у трех спасенных, в том числе у тренера, нет гражданства Таиланда. Власти пообещали предоставить консультанта, который выяснит, можно ли решить эту проблему.

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В Таиланде живут около полумиллиона апатридов. Рассмотрение документов на получение гражданства этой страны иногда длится десятилетиями. Такие люди не могут выехать за границу, получить образование или устроиться на хорошую работу.

Как сообщается, уже несколько голливудских кинокомпаний заявили, что собираются снять фильм о спасении детей из пещеры.

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Теги:
Таиланд, пещера, дети
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