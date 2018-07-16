Пока все спали: итоги ЧМ по футболу и массовая драка в Хынчештах

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Россия может гордиться прошедшим чемпионатом мира по футболу, заявил Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

"Мы можем гордиться тем, как мы организовали турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для всех любителей спорта во всем мире, и у нас получилось", — сказал он.

© Sputnik / Anton Denisov Талисман волк Забивака на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2018

Президент России напомнил, что и к плохим сценариям страна была готова, но, к счастью, турнир прошел без инцидентов.

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"Обратите внимание на то, как и нас попугивали: то англичане приедут хулиганить будут, то еще кто-то. Но все вели себя просто прекрасно, проявили самые лучшие качества любителей спорта и футбола, показали, что спорт и футбол может не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей на основе общих принципов и общих ценностей, культурных и гуманистических", — подчеркнул Путин.

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Глава государства добавил, что благодаря чемпионату мира многие иностранцы познакомились с Россией, с ее культурой, городами и людьми.

"У миллионов людей изменилось мнение о нашей стране. И это результат, это большой результат", — заключил Путин.

Массовая драка в Хынчештском баре

Массовая драка произошла в баре села Бобейка, в Хынчешстком районе. Ночью туда ворвалась группа молодых людей и накинулась на посетителей. Находившиеся в баре гости попытались противостоять агрессорам.

По предположениям полиции нападение было спланированным. Полиции удалось выявить 15 участников драки, все они уроженцы разных населённых пунктов.

Полиция проводит следственные мероприятия.

Принцы Уильям и Чарльз отказались встречаться с Трампом‍

Принц Чарльз и принц Уильям отказались присутствовать на встрече королевы Великобритании Елизаветы Второй с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

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Обычно королева не бывает одна в ходе таких встреч, "ее кто-то сопровождает".

Однако в это время принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.

Во Франции произошли беспорядки

Беспорядки произошли в нескольких городах Франции во время празднования победы сборной на чемпионате мира 2018 года, сообщает Sputnik France.

В Париже беспорядки случились в районе Елисейских полей. Болельщики били витрины, ломали декорации, кидали бутылки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, а позднее водометы, чтобы разогнать толпу.

В Лионе также полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, кидавших в полицию пустые банки недалеко от фан-зоны. Позднее прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.

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В Марселе полиция остановила запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семь человек были задержаны.