Победу сборной в ЧМ-2018 во Франции "отпраздновали" беспорядками

Болельщики били витрины, ломали декорации, кидали бутылки - так во Франции "отпраздновали" победу сборной в чемпионате мира по футболу.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Во время празднования победы сборной на чемпионате мира 2018 года по футболу произошли беспорядки в нескольких городах Франции, сообщает Sputnik France. © Sputnik / Vladimir Pesnya Фотофакт: как Молдова попала в финал чемпионата мира по футболу

В Париже в районе Елисейских полей болельщики били витрины, ломали декорации, кидали бутылки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, а позднее водометы, чтобы разогнать толпу.

Франция стала чемпионом мира по футболу, обыграв Хорватию в финале ЧМ-2018>>>

Также слезоточивый газ полиция применила Лионе. Там болельщики кидали в полицию пустые банки недалеко от фан-зоны. Позднее прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.

В Марселе полиция остановила запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семь человек были задержаны.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.