Победу сборной в ЧМ-2018 во Франции "отпраздновали" беспорядками

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Во время празднования победы сборной на чемпионате мира 2018 года по футболу произошли беспорядки в нескольких городах Франции, сообщает Sputnik France.
В Париже в районе Елисейских полей болельщики били витрины, ломали декорации, кидали бутылки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, а позднее водометы, чтобы разогнать толпу.
Франция стала чемпионом мира по футболу, обыграв Хорватию в финале ЧМ-2018>>>
Также слезоточивый газ полиция применила Лионе. Там болельщики кидали в полицию пустые банки недалеко от фан-зоны. Позднее прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.
La fete continue #FranceCroatie pic.twitter.com/VRkm3IqNfc— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 16 июля 2018 г.
В Марселе полиция остановила запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семь человек были задержаны.
Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.