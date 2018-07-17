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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Пока все спали: итоги исторической встречи Путин-Трамп и лекарство от рака

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (49)
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске разработали технологию эффективного лечения онкозаболеваний, позволяющую в разы уменьшить дозы химиотерапии, сообщает РИА Новости.

В учреждении пояснили, что сотрудники лаборатории индуцированных клеточных процессов института во главе с доктором биологических наук Сергеем Богачевым на протяжении нескольких лет занимались разработкой технологии, получившей название "Каранахан" ("убивающий причину"). В основу технологии легла уязвимость являющихся источником опухоли раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла. 

Руки пенсионерки.
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"Изучая злокачественные стволовые клетки, наши сотрудники выявили у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Дальнейшие исследования показали, что если внедрять в клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия цитостатиками (химиотерапия), они не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает", — говорится в сообщении ведомства.

Эксперт: встреча Трампа и Путина не принесет потепления отношений

Желание российского и американского президентов наладить отношения между Россией и США, выраженное ими в ходе встречи в Хельсинки, не приведет к значительному потеплению из-за сопротивления элит, заявил РИА Новости бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн (Ariel Cohen).

"Оба президента выразили стремление к налаживанию отношений между двумя странами", — заявил Коэн. "Однако я прекрасно знаю элиты на обеих сторонах Атлантики и не думаю, что нас ждет масштабное "потепление", которое приведет к расцвету в отношениях", — отметил он.

Коэн выразил надежду на то, что США и Россия смогут добиться прогресса во многих областях, включая контроль над вооружениями, Сирию и кибербезопасность. 

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Алексей Никольский
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"Надеюсь, что мы улучшим то, что можно улучшить в отношении красных линий, что ограничит действия хакеров с обеих сторон, и, возможно, достигнем понимания по Сирии", — добавил Коэн, которого цитирует РИА Новости.

О "Северном потоке"

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в интервью американским СМИ заявил, что Германия имеет право участвовать в проекте "Северный поток — 2", однако добавил, что с этим сложности.

"Она (Канцлер Германии Ангела Меркель) выплачивает России миллиарды долларов. Но это их выбор — Германии. Это их выбор. Но это сложно (строить "Северный поток" — ред.) будучи членом НАТО", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к решению Германии строить "Северный поток — 2" с российским "Газпромом".

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки заявил, что США будут конкурировать с проектом трубопровода "Северный поток — 2" с помощью поставок сжиженного природного газа.

Тема:
Самое интересное за ночь (49)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Общество
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