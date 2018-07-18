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Пока все спали: смерть известного актера, крушение самолета и пожар в больнице

CC0 / Pixabay / skeeze
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (50)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. На 75-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский, сообщает
РИА Новости. 

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", — говорится на сайте Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Актер скончался после продолжительной болезни. Точная причина смерти неизвестна.

Свои соболезнования в связи со смертью Жуковского в Facebook выразил бывший мэр Красноярска Петр Пимашков.

Трамп не хочет называть Россию противником‍

"У них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник" (adversary). Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно (это) делать, каждый может быть в порядке и жить в мире", — ответил президент в интервью каналу Fox News Трампу вопрос, считает ли Россию главным противником США. 

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Алексей Никольский
Коротко о главном: топ-10 цитат Путина и Трампа в Хельсинки

Ранее Трамп заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как конкурента (competitor, в некоторых переводах также "соперник"), но однажды тот, возможно, станет другом. Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявлял в ответ, что в Москве рассматривают Трампа как партнера по переговорам, сообщает РИА Новости.

Власти США расширили обвинения против Марии Бутиной

Министерство юстиции США расширило обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже, следует из документов суда.

К статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась собственно "работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения. 

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Алексей Никольский
Эксперт: договоренности Путина и Трампа по безопасности важны для всего мира

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, отмечает РИА Новости.

В Мексике разбился военный самолет

Оба пилота получили ранения, они доставлены в госпиталь, но их жизням ничто не угрожает.

Авария произошла в момент тренировочного полета рядом со взлетно-посадочной полосой местной военно-воздушной базы. Перед столкновением с землей пилоты успели катапультироваться. 

Кейптаун, Южная Африка
© Photo: pixabay.com / HPBotha
Какой сегодня праздник 18 июля

В Гаване более ста человек эвакуировали из-за пожара в институте онкологии

Эвакуация 108 пациентов потребовалась во вторник из-за крупного пожара в Национальном институте онкологии и радиобиологии в кубинской столице Гаване, пишет РИА Новости.

Пожар начался на третьем этаже здания, в помещении, где расположены бойлеры. На место прибыли пожарные расчеты, начавшие борьбу с огнем.

Сейчас возгорание потушено, пострадавших нет.

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Самое интересное за ночь (50)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Европа, США, Молдова, Россия, Общество
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