Рекордный штраф для Google: компанию наказали на 4,34 миллиарда евро

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщается в обнародованном в среду сообщении ЕК.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, ЕК подозревает компанию в создании условий, при которых производители были вынуждены предустанавливать операционную систему Android.

"Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового трафика. Он изменила жизнь миллионов европейцев. В нашем случае речь идет о трех типах ограничений, которые Google наложила на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google", — заявила она.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции, "Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы".

"Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно, в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", — заявила Вестагер.

Компания Google заявила, что обжалует данное решение Еврокомиссии.