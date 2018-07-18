За что житель Молдовы предлагал закарпатскому таможеннику 500 гривен

Гражданин пытался "решить вопрос" за сумму в 16 евро, но сотрудник таможни не поддался на провокацию.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Гражданин Молдовы предложил сотруднику таможенного поста "Солотвино" Закарпатского отделения Фискальной службы Украины 500 гривен.

В обмен на эти деньги водитель хотел беспрепятственно пересечь румыно-украинскую границу на автомобиле с "левыми" документами, оформленными на иностранную фирму.

Попытка подкупить украинского стража правопорядка дорого обойдется перегонщику автомобилей. По украинским законам, ему грозит наказание по статье 369 УК Украины — штраф от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 280 до 420 евро) или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Известно, что подержанный автомобиль с документами, оформленными на зарубежную фирму — популярный способ ухода от "растаможки" при покупке машины. На Украине нерастаможенные авто с "липовой" регистрацией — большая проблема, а попытки бороться с этим явлением вызывают острую реакцию тысяч владельцев автомобилей.