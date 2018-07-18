18:48 18 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars (Лесные вепри)

Из пещеры - в монастырь: что заставило детей из Таиланда принять постриг

© REUTERS / Chiang Rai Prachanukroh Hospital AND Ministry of Public Health
Общество
Получить короткую ссылку
9230

Спасенные из таиландской пещеры подростки временно постригутся в монахи.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Постриг в монахи является серьезным духовным выбором для каждого человека, откровением с собственной совестью и душой. 

Десять подростков из числа спасенных из затопленной пещеры на севере Таиланда и их тренер временно постригутся в монахи в благодарность за избавление и в память о подвиге боевого пловца, погибшего во время спасательной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Десять школьников и тренер, буддисты по вероисповеданию, примут временный монашеский постриг, чтобы своим служением создать дополнительную хорошую карму для своих спасителей, прежде всего для погибшего в операции по выводу их из затопленной пещеры бывшего боевого пловца, добровольца, отставного старшего сержанта Самана Кунана, сообщает один из частных тайских телеканалов.

Подростковая преступность
© Photo: BT
Подростки – надежда нации или потенциальные убийцы

Временный постриг мужчин, начиная с 11 лет, практикуется в таиландском буддизме. Все мужчины-буддисты хотя бы один раз за свою жизнь стригутся в монахи на определенный срок, от одного дня до года, и обычно первое такое пострижение происходит до совершеннолетия. Второе пострижение мужчины в Таиланде часто совершают после смерти кого-то из близких.

Еще двое подростков из числа спасенных исповедуют другие религии: один из них является христианином, другой — мусульманином. Оба мальчика выразят свою благодарность спасителям так, как это принято в практике христианства и ислама, говорится в сообщении.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток.

По теме

Неутешительные данные: подростки в Молдове бегут из дома из-за проблем
В селе Кэрбуна подростки снимали на видео издевательства над девушкой
Почему в Молдове подростки стали чаще сводить счеты с жизнью
Теги:
буддизм, постриг, монахи, религия, подростки, Пхукет, Таиланд, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Эстонский экономист Ханон Барабанер
    Больше прагматичности

    В свете обсуждения новых отношений России и США для Эстонии выгоднее стать посредником, а не выступать против обеих сторон, считает профессор Ханон Барабанер.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Без виз

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Арестованный в наручниках. Архивное фото
    Вор должен сидеть!

    Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и Аджарии десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.

  • Инал Инапшба
    Отдыхать и учиться

    О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря в Очамчырском районе Абхазии рассказали в Государственном комитете по молодежной политике.

  • Благотворительный фонд Подари крылья
    Флэшмоб доброты

    Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Крестный ход, приуроченный к 100-летию гибели царской семьи
Крестный ход в 100-летие гибели царской семьи состоялся в Екатеринбурге
В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения
Пассажир снял на видео момент крушения самолета
Молдова теряет учащихся и преподавателей
Массовый исход: кого потеряла Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться