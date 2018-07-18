Из пещеры - в монастырь: что заставило детей из Таиланда принять постриг

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Постриг в монахи является серьезным духовным выбором для каждого человека, откровением с собственной совестью и душой.

Десять подростков из числа спасенных из затопленной пещеры на севере Таиланда и их тренер временно постригутся в монахи в благодарность за избавление и в память о подвиге боевого пловца, погибшего во время спасательной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Десять школьников и тренер, буддисты по вероисповеданию, примут временный монашеский постриг, чтобы своим служением создать дополнительную хорошую карму для своих спасителей, прежде всего для погибшего в операции по выводу их из затопленной пещеры бывшего боевого пловца, добровольца, отставного старшего сержанта Самана Кунана, сообщает один из частных тайских телеканалов.

Временный постриг мужчин, начиная с 11 лет, практикуется в таиландском буддизме. Все мужчины-буддисты хотя бы один раз за свою жизнь стригутся в монахи на определенный срок, от одного дня до года, и обычно первое такое пострижение происходит до совершеннолетия. Второе пострижение мужчины в Таиланде часто совершают после смерти кого-то из близких.

Еще двое подростков из числа спасенных исповедуют другие религии: один из них является христианином, другой — мусульманином. Оба мальчика выразят свою благодарность спасителям так, как это принято в практике христианства и ислама, говорится в сообщении.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток.