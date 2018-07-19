Пока все спали: утерянные после ливня номера в Кишиневе и заявление Трампа в США

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Вечерний ливень, который в среду обрушился на Кишинев, привел к тому, что всего за несколько часов город затопило — столица в прямом смысле ушла под воду.

© Sputnik / Павел Лисицын Ливень привел к потопу в Кишиневе: столица ушла под воду

Дороги превратились в реки, так как дождевые стоки не справились с большим объемом воды, а соцсети "наводнили" объявления с просьбами помочь в поисках утерянных водительских номеров.

Трамп заявил об ответственности Путина за вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы.

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство — ред.)", — сказал политик, которого цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский Коротко о главном: топ-10 цитат Путина и Трампа в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США.

В Израиле приняли закон о еврейском характере государства

Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

Документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус", сообщает РИА Новости.

В Таиланде число погибших при крушении вертолета выросло до четырех человек

Количество погибших при крушении частного вертолета, полностью сгоревшего в среду в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда, увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости.

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При осмотре места происшествия в среду спасатели и полиция нашли только три сильно обгоревших тела погибших, однако позже в сгоревших обломках вертолета было обнаружено тело еще одного человека.

Также полиция выяснила, что на борту вертолета производства компании Eurocopter (ныне Airbus Helicopters) действительно находились четыре человека: командир, второй пилот и два пассажира. Погибшие пассажиры оказались корреспондентами Седьмого национального телеканала Таиланда, которые летели готовить телевизионный сюжет о наводнении в северо-восточных провинциях страны. В Кхонкене вертолет должен был принять на борт еще двух человек — местного корреспондента телеканала и оператора.