Во Франкфурте показали "евро-чудо" специально для жителей Молдовы - видео

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Франкфурт-на-Майне — один из самых, что называется, европейских городов. Тех европейских городов, к уровню которых мы стремимся и которые ставим в пример.

© Sputnik / Андрей Рудаков В Кишиневе две беды - дураки и парковки

Вот видеозапись улиц во Франкфурте-на-Майне, опубликованная в соцсетях. Все тротуары заставлены автомобилями. И закон это разрешает! Правда, на узких франкфуртских улочках есть соответствующая разметка, которую многие не нарушают. Но, как говорится, в семье не без урода, и некоторые позволяют себе правила парковки нарушать.

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И еще одна важная деталь — днем на улицах Франкфурта никого нет. Сразу видно, все работают, а не как в Кишиневе, где и в полдень полно людей.