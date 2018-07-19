Проводница опоздала на поезд, но догнала его на такси

После того как железнодорожный состав уехал без проводницы, ей пришлось вызвать такси, чтобы догнать его.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Необычный инцидент случился с итальянской проводницей в Тоскане. Ей пришлось вызвать такси, чтобы догнать уехавший без нее поезд, пишет газета Repubblica.

Речь идет о региональном поезде, следовавшем от небольшого тосканского городка Инчиза-Вальдарно до Флоренции. На одной из станций проводница вышла из поезда, чтобы убедиться, что все пассажиры сошли или поднялись в вагоны. Отдав соответствующий сигнал машинисту и закрыв двери, она вернулась в состав, но в последний момент заметила на перроне какое-то движение и снова вышла на платформу.

В результате электричка уехала без нее. Проводница не растерялась, тут же связалась с коллегами по телефону и вызвала такси. На нем она добралась до следующей, расположенной в нескольких километрах станции, где ее уже полчаса ожидал состав.

Пассажиры поезда позднее заявили, что отъезжая со станции, они слышали настойчивый стук в двери и подумали, что это пытался попасть внутрь кто-то опоздавший. На следующей остановке они стали свидетелями того, как наконец-то вернувшаяся на работу проводница "с одышкой" прошла по вагонам и принесла свои извинения.

Несколько лет назад житель российского Братска, выпав из вагона поезда, который шел на полном ходу по территории Амурской области, пробежал по морозу за уходящим составом около семи километров. Мужчина вышел в тамбур покурить, но, возвращаясь в вагон, перепутал двери, шагнул в темноту и оказался на рельсах один посреди тайги. В 40-градусный мороз он был одет в спортивные штаны, сланцы и футболку.