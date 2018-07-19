МИД России: версии СМИ о причастности ГРУ к "делу Скрипалей" ничем не подкреплены

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет никаких доказательств причастности ГРУ к инциденту со Скрипалями в Солсбери.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Утверждения и версии, прозвучавшие в американских СМИ о том, что ГРУ причастно к инциденту со Скрипалями в Солсбери, ничем не подкреплены — никаких доказательств нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в СМИ со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника сообщалось, что к инциденту в Солсбери причастный некие "действующие или бывшие" сотрудники ГРУ. При этом следствие отказалось передавать информацию об инциденте России.

"К этому хит-параду подключаются уже и американские средства массовой информации… Мы уже перестали удивляться этим обвинениям, все это написано в лучших традициях классики западной журналистики. Почему я так говорю? Потому что не приводится ни одного факта. Это все оценочные суждения без какой-либо опоры на какие-либо факты", — сказала Мария Захарова.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

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Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.