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Поедание гамбургера, архивное фото

Береги здоровье: названы самые вредные для сердца продукты - фото

© Sputnik / Петр Чернов
Общество
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В результате исследований американские врачи опубликовали список блюд и продуктов, опасных для организма человека.

Врачи из США представили список из десяти продуктов, наносящих самый большой урон сердечно-сосудистой системе, сообщает

1.Гамбургеры — больше вреда, чем пользы 

Гамбургер, фото из архива
CC0 / Pixabay / roobertoo / Hamburger
Гамбургер, фото из архива

У людей, которые придерживаются диеты из высококачественной говядины и зелени, могут быть преимущества в "сердечных вопросах". Насыщенные жиры в сочетании с углеводами способны оказать пагубное влияние на здоровье сердца. При этом рестораны быстрого питания в большинстве своем используют ингредиенты не самого высокого качества, а также нездоровые методы приготовления пищи.

2. Обработанное мясо и колбасные изделия

Колбаса
CC0 / Pixabay / TheAngryTeddy
Колбаса
Колбасы и обработанное мясо также могут содержать насыщенные жиры. Но даже в диетических продуктах этой категории весьма высоко количество соли. По данным Американской кардиологической ассоциации, всего шесть тонких ломтиков мясных деликатесов этого вида могут содержать половину ежедневной рекомендуемой дозы натрия. Натрий, в свою очередь, напрямую связан с повышением кровяного давления.

2. Блюда глубокой прожарки: скажем "нет" жаренному цыпленку

Праздничное застолье
CC0 / Pixabay / RitaE
Праздничное застолье

Ряд исследований связывает потребление жареной пищи, такой как картофель фри, жареный цыпленок и другие закуски, с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Используемые для приготовления этих блюд способы жарки создают трансжиры, которые приводят к повышению уровня плохого холестерина.

При этом можно делать такие блюда дома, используя оливковое или кокосовое масло.

3. Конфеты

Шоколадные конфеты
CC0 / Pixabay / congerdesign
Шоколадные конфеты

Диеты с высоким содержанием сахара могут стать не менее серьезной угрозой для сердца.

Сахар способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабету. Сахар — главный ингредиент, которого следует избегать людям с высоким риском или уже имеющимися заболеваниями сердца.

4. Безалкогольные напитки и подслащенные соки

Băuturi
© Sputnik / Владимир Федоренко
Безалкогольные напитки

Эта группа продуктов является одним из самых крупных "поставщиков" сахара в организм.

5. Сладкие злаки

Мюсли
CC0 / Pixabay / StockSnap / Muesli
Мюсли

Даже продукты, которые рекламируются как часть здоровой диеты, например, сухие завтраки, перегружены сахаром. 

Употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что в течение дня человеку хочется потребить еще больше сахара. Вместо этого рекомендуется есть фрукты с тостами из цельной пшеницы.

6. Печенье и выпечка

Рождественское печенье
© Photo: Pixabay.com / jill111
Рождественское печенье

Большая часть хлебобулочных изделий, особенно производимых на коммерческой основе, также полны сахара и, вероятно, готовятся с использованием насыщенных жиров. Два эти ингредиента вместе оказывают серьезное "давление" на сердце.

7. Маргарин

Репродукция картины Я. Сухова Снедь
© Sputnik / А. Варфоломеев
Репродукция картины Я. Сухова "Снедь"

В маргарине распространены трансжиры, о которых говорилось ранее. Часто маргарин продают как более здоровую альтернативу маслу. Относительно безопасен мягкий маргарин, который не содержит частично гидрогенизированных масел, или оливковое масло.

8. Пицца

Пицца
CC0 / Pixabay / heinanlan
Пицца

После колбасы и обработанного мяса пицца занимает второе место в списке "солевых бомб" Американской кардиологической ассоциации. В продуктах, из которых готовится это блюдо, содержатся натрий и насыщенный жир, а в соусах для нее — еще и сахар. 

Эксперты советуют ограничивать себя двумя кусочками пиццы, а также отдавать предпочтение вегетарианским начинкам.

9.Диетическая газировка

Напиток со льдом в форме черепа
© Fotolia / Koeva_anna
Напиток со льдом в форме черепа

Диетические газировки содержат меньше жира и калорий, однако имеют "темную сторону". Исследования указывают, что диетическая содовая напрямую связана с развитием диабета и ожирения. Люди, употребляющие диетические газировки, как правило, гиперкомпенсируют и потребляют больше калорий, а вещества, содержащиеся в этих напитках, могут изменять полезные бактерии в желудке и делать людей более склонными к ожирению.

10. Попкорн

Попкорн
CC0 / Pixabay / 41330
Попкорн

Сама по себе кукуруза никакой опасности для здоровья не представляет — да, углевод, да, содержит крахмалы, и калорийность для растительной пищи немалая — около 330 ккал на 100 граммов продукта. Зато она содержит клетчатку и еще массу полезных веществ — витамины А, С, Е, тиамин, ниацин, фолиевую кислоту, железо, калий, магний, фосфор, цинк.

Словом, представляй собой попкорн просто жареные зерна кукурузы — не бывать ему в рейтинге самых вредных продуктов. Но все меняется, когда приходят они — масло, соль, сахар, карамелизаторы, красители, усилители вкуса, ароматизаторы. Кстати, доза соли в классическом соленом попкорне зашкаливает так, что никаким чипсам и не снилось, — а это чревато, как минимум, повышением давления и нарушением работы почек. Ну и пищевая ценность попкорна благодаря всевозможным добавкам возрастает в среднем до 500 ккал на 100 граммов.

 

Теги:
правильное питание, здоровье, еда
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