Прорыв в медицине: новые клетки избавят людей от сахарного диабета

Новая технология, созданная в России, позволит ознакомиться с клеточными способами лечения сахарного диабета, что в перспективе даст возможность отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

КИШИНЕВ, 20 июл— Sputnik. Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона поджелудочной железы инсулина.

По оценкам некоторых специалистов, на одного выявленного больного диабетом приходится три-четыре человека, которые даже не подозревают об уже имеющейся у них болезни.

В России созданы инсулин-продуцирующие клетки, которые позволят бороться с сахарным диабетом. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении".

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"Фактически мы уже сейчас находимся в периоде, когда мы можем формировать эквиваленты органов и систем органов человека из аутологичных клеток. Мы создали уже аутологичную уретру, мы создали элементы хрящевой ткани. У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека. Безусловно, прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией", — сказала Скворцова, которую цитирует РИА Новости.

В октябре 2017 года министр сообщила, что в ближайшем году российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

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