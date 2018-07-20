Пока все спали: молдаване на Эльбрусе, резкое заявление Трампа и запуск ракеты ПРО

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Жители Молдовы Сергей Крецу, Александр Ралеа, Михаил Дука и Николина Моруз (кстати, единственная женщина в группе), покорили Эльбрус на Кавказе, поднявшись на высоту 5642 метра.

Альпинисты опубликовали в социальной сети фотографии на вершине горы.

Они решили подняться на Казбек и Эльбрус за одну поездку и сделали это.

Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

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"По факту убийства Дениса Тена в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены. Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует Р-Спорт.

По данным ведомства, его соучастника ищут.

В Японии число жертв наводнения возросло до 225 человек

Жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 225 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

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По-прежнему в пунктах эвакуации остаются 4,5 тысячи человек. Ущерб от стихийного бедствия в 36 префектурах оценивается в 76,7 миллиарда иен (около 697 миллионов долларов).

В первую неделю июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

Успешно проведен запуск ракеты российской системы ПРО‍

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск ПРО ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны, отмечает РИА Новости.

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"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — отметил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет "злейшим врагом" российского президента.

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"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", — сказал Трамп, чью цитату приводит

РИА Новости.