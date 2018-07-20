Эту юную брюнетку готовят в пилоты для первой миссии на Марс - фото

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Люди очарованы мыслью об освоении иных миров с самого начала эпохи космических путешествий. Самой вероятной целью в начале XXI века считается Марс — успешные миссии марсоходов, планы Илона Маска по запуску грузовой ракеты к "красной планете" и фильм "Марсианин" подняли интерес к колонизации соседней планеты на небывалую высоту. Но пока некоторые из нас только мечтают о космических путешествиях, для одной, вполне обыкновенной девушки, полет к Марсу может стать реальностью.

Алисса Карсон — 17-летняя девочка из города Батон-Руж, штат Луизиана, проходит подготовку к космическому полету в тренировочном центре НАСА. Ее мечта — быть первым человеком на Марсе, и она рассчитывает на место пилота в первой миссии на Марс в 2033 году.

У этой девушки есть все, чтобы исполнить свою мечту — упорство, интеллект и достаточная выносливость, чтобы пройти сложный курс тренировок. Она первой завершила программу "Паспорт НАСА", посетив все 14 центров национального аэрокосмического агентства. Кроме того, Алисса — самая молодая выпускница Академии суборбитальных исследований в мезосфере. Девушке присвоили звание "стажер-астронавт" и дали официальный допуск на полеты в космос.

Помимо подготовки к космическим полетам, Алисса изучает все школьные предметы на четырех языках (английском, китайском, французском и испанском). Самое большое препятствие для нее — это необходимость совмещать тренировки с уроками в школе.

Главный источник вдохновения для Алиссы — женщины-космонавты. "Они проложили дорогу, по которой могут пойти и другие женщины", — говорит девушка, которая вполне может оказаться первой марсианкой.

На видео: 17-летняя Алисса Карсон покидает спускаемый аппарат, разработанный в рамках проекта пилотируемого полета на Марс.