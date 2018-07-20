Названы лучшие фото, сделанные на iPhone в 2018 году

Кадры с детьми в лагере для беженцев и снимки необычных российских природных красот поразили жюри специального конкурса.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Всевозможные селфи и фотографии, сделанные кем-то из друзей или знакомых, стали весьма популярными в соцсетях. Некоторые пользователи смартфонов в буквальном смысле описывают в изображениях весь свой день, выкладывая фотоотчет о том, с кем были, чем занимались, чем им запомнились прошедшие часы.

Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон.

Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеша Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.

© Photo: Jashim Salam/ 2018 iPhone Photography Awards Работа фотографа Jashim Salam "Displaced", получившая Гран-при и звание "Фотограф года"

Эксперты выбрали по три лучших фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.

Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте Роза Хутор занял второе место в категории "Природа".

Второе место в номинации «Природа» в iPhone Photography Awards. Сделал наш соотечественник Антон Круглов. Подробнее → https://t.co/TxdMiDur2H pic.twitter.com/sHT20Mg2Vh — kzkv (@jc_ru) 19 июля 2018 г.

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​iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 140 стран мира. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.