Названы лучшие фото, сделанные на iPhone в 2018 году

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Всевозможные селфи и фотографии, сделанные кем-то из друзей или знакомых, стали весьма популярными в соцсетях. Некоторые пользователи смартфонов в буквальном смысле описывают в изображениях весь свой день, выкладывая фотоотчет о том, с кем были, чем занимались, чем им запомнились прошедшие часы.
Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон.
Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеша Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.
Эксперты выбрали по три лучших фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.
Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте Роза Хутор занял второе место в категории "Природа".
Второе место в номинации «Природа» в iPhone Photography Awards. Сделал наш соотечественник Антон Круглов. Подробнее → https://t.co/TxdMiDur2H pic.twitter.com/sHT20Mg2Vh— kzkv (@jc_ru) 19 июля 2018 г.
iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 140 стран мира. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.