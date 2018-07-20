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Остров Майорка, Балеарские острова, Испания.

На популярных испанских курортах могут запретить услугу All Inclusive

© Sputnik / Игорь Михалев
Общество
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Правительство Балеарского архипелага выступило с инициативой обязать отели отказаться от услуги "все включено" – с чем это связано?

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Из-за роста количества инцидентов с нетрезвыми туристами на Балеарских островах могут вынудить отели отказаться от системы "все включено" или сделать употребление алкоголя в отелях исключительно платным. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, речь идет об островах Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.

По мнению гендиректора управления по туризму Балеарских островов Антони Сансо, именно свободно подаваемый в отелях алкоголь является причиной антиобщественного поведения туристов.

"Мы предпринимаем много усилий для обеспечения безопасности, тратим деньги из бюджета на дополнительные наряды полиции, поднимаем штрафы за нарушение общественного порядка. Но мы не искореняем причину – алкоголь, который турист потребляет в неограниченных количествах в отелях. Мы не можем совсем запретить предложение алкогольных напитков, но мы можем отрегулировать эту ситуацию", — заявил Сансо. 

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Чтобы отели отказались от "все включено" с алкоголем, власти Балеар разрабатывают новый закон, связанный с переработкой отходов. Он полностью запретит использование соломинок, пластиковых стаканов или одноразовых тарелок в гостиницах. Такая посуда очень востребована в системе "все включено", поскольку позволяет клиентам есть и пить на открытых площадках, у бассейна или на пляже, и даже выходить за пределы курорта со стаканом в руке.

Также планируется запретить рекламу алкогольных напитков на архипелаге и не предлагать туристам алкоголь во время экскурсий или морских прогулок.

Правительство Балеарских островов заявляет, что будет обсуждать эти меры со всеми представителями островного турбизнеса, прежде чем принять какое-либо окончательное решение. Ожидается, что переговоры стартуют уже в августе.

По данным испанской прессы, большинство отелей Балеарских островов, предлагающих "все включено", находится на Майорке и Ибице.

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Теги:
все включено, отели, пьянство, запрет, туристы, Форментера, Менорка, Ибица, Майорка, Балеарские острова
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