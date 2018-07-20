В Молдове объявлен поиск родственников пропавшего в годы ВОВ солдата

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Эстонии обнаружили останки красноармейца, чьи родственники проживали в Молдове, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, в ходе полевого выезда военно-исторического общества "Front Line", в июле 2018 года на эстонском острове Сааремаа (Эзель) были обнаружены останки 10 бойцов Красной Армии, погибших при обороне острова в октябре 1941 года.

"При одном из погибших была найдена алюминиевая ложка с данными солдата, удалось установить его имя — Милько Петр Дмитриевич 1918 года рождения. Родился он в селе Богдановка Доманевского района Одесской области. Был призван в армию в декабре 1939 года Первомайским районным военкоматом Одесской области Украинской ССР. Последнее место службы — артиллерийский разведчик 79 стрелкового полка 3-й отдельной стрелковой бригады. Воинское звание — рядовой", — рассказал Петрович.

Он добавил, что в боях на острове Эзель (Сааремаа) Милько был тяжело ранен в голову и пропал без вести в октябре 1941 года.

"Среди родственников Петра Милько в документах отмечены его мать, Милько Евдокия Никитична, которая проживала в Дубоссарах, МССР, по адресу переулок Ленина, 40, а также — сестра, Сивачук Анна Ивановна, работавшая учительницей в Кривоозерском районе Николаевской области УССР", — сообщил Петрович.

Объявлен поиск родных и близких пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны Петра Милько.