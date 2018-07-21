Пока все спали: цены на бензин, убийство чиновника и кораблекрушение

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет устанавливать максимальные розничные цены раз в три месяца, а не раз в две недели.

НАРЭ вправе корректировать потолок цен в течение квартала, только если разница составит более 10% от средних котировок Platts по сравнению со средними ставками НБМ.

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Запрещается розничная продажа нефтепродуктов по ценам, превышающим предельные цены, установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике Потолки розничных цен на основные нефтепродукты будут публиковаться на официальном сайте НАРЭ.

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В Мексике убили третьего за сутки чиновника

Избранный мэр города Буэнависта в штате Мичоакан убит в пятницу в Мексике.

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Элисео Дельгадо был расстрелян неизвестными прямо напротив входа в здание городской администрации. Погибший стал мэром от коалиции "Вместе сделаем историю" будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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Дельгадо стал третьим чиновником, убитым в Мексике только за пятницу. Ранее в тот же день были расстреляны городской советник от партии "Морена" города Тлакепаке (штат Халиско) и комиссар по общественным владениям поселка Сан-Мигель-Чималапас (штат Оахака), пишет РИА Новости.

Sotheby's выставит на торги коллекцию вещей актера Робина Уильямса

Аукционный дом Sotheby's в октябре выставит на торги в Нью-Йорке коллекцию американского актера Робина Уильямса и его бывшей супруги Марши, сообщается в опубликованном в пятницу релизе на сайте компании.

"Коллекция Марши и Робина Уильямсов предложит работы, которые охватывают разнообразные интересы и карьеры Марши и Робина, все из которых отражают их общую страсть к коллекционированию. Осенняя коллекция представляет (собой) памятные вещи из фильмов и индустрии развлечений, в том числе сценарии, награды, бутафорию и гардероб, ассоциируемый с проектами Марши и Робина", — говорится в сообщении.

Кораблекрушение в США попало на видео

Очевидцы засняли на видео кораблекрушение на озере Тейбл-Рок в американском штате Миссури, при котором, согласно последней информации, погибли 17 человек, отмечает РИА Новости.

Также стало известно, что на борту прогулочного катера находился 31 человек, включая несовершеннолетних. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный ветер, приведший к шторму на озере. Сообщается, что порывы достигали порядка ста километров в час.