Новое открытие ученых: от колбасы может развиться маниакальный синдром

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Употребление мясных продуктов с содержанием нитратов может спровоцировать развитие психических расстройств. Такое открытие сделали ученые из университета Джонса Хопкинса в США. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry Journal of Affective Disorders.

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Научные работники провели несколько экспериментов и анализов. В одном из них поучаствовали добровольцы, среди которых были как психически здоровые люди, так и пациенты с различными расстройствами, отмечает РИА Новости.

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Выяснилось, что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, приготовленное способом сухого посола. Это колбасы, салями, популярное у американцев блюдо джерки (кусочки высушенного мяса) и другие подобные продукты.

Эти результаты подтвердили и эксперименты на крысах. В их рацион добавляли нитраты, и уже через две недели грызуны стали гиперактивными, а это один из симптомов маниакального синдрома.

Он характеризуется триадой симптомов: стойкое приподнятое настроение, двигательное возбуждение, ускорение мышления и речи. Чаще мания наблюдается в рамках биполярного аффективного расстройства, однако синдром может быть вызван приемом наркотиков и лекарственных средств. Иногда он развивается на фоне других заболеваний.

Как пояснил один из исследователей Сева Хамбадконе, на появление маний оказывают влияние как генетические, так и внешние факторы.

Диета с повышенным количеством нитратов может оказаться как раз таким внешним фактором.