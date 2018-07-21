Молдавским туристам на заметку: что нужно знать тем, кто отдыхает в Греции

В Греции изменили правила дорожного движения. Отправляясь на отдых в эту страну на автомобиле, стоит учесть нововведения.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. В Греции вступили в силу новые правила дорожного движения. Практически за все нарушения там на месте будут забирать права и номерные знаки, а также накладывать штраф.

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Это касается непристегнутого ремня безопасности и отсутствие шлема. Наказание предусмотрено за использование телефона во время вождения.

Превышение скорости на более чем 30 километров в час наказывается штрафом в 350 евро. Несоблюдение знака STOP на перекрестке обойдется водителю в 700 евро.

За незаконную остановку или стоянку предусмотрен штраф от 40 до 150 евро, а за выполнение опасных маневров — 700 евро.

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Также можно остаться без водительского удостоверения и знаков, выбросив мусор. При этом уплата половины штрафа в течение 10 дней была отменена. Он будет выплачиваться полностью в течение 15 дней.

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В соответствии с изменениями в своде правил дорожного движения Греции, вас, кроме того, могут оштрафовать на 100 евро за то, что вы водите автомобиль в шлепанцах.

Согласно новым правилам ПДД "Водитель должен иметь возможность свободно и беспрепятственно управлять автотранспортным средством во время вождения. Водитель автомобиля должен иметь полную свободу для совершения необходимых маневров".

По мнению авторов закона, открытая обувь может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

На практике это означает, что за вождение в шлепанцах взимается штраф в размере 100 евро и изъятие водительских прав на 30 дней.