Пока все спали: мощный тайфун в Китае и торговая война между ЕС и США

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Тайфун "Ампил" в воскресенье обрушился на восточное побережье Китая, неся с собой сильные порывы ветра и ливневые дожди, сообщает метеорологическое управление КНР.

Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час.

Власти сохраняют введенный накануне повышенный "оранжевый" уровень предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия "Ампил", прежде всего, это прибрежные районы провинций Чжэцзян и Цзянсу, а также город Шанхай.

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Ранее стало известно, что власти Шанхая эвакуировали в безопасные места 192,7 тысячи человек, еще 38 тысяч человек были эвакуированы в провинции Чжэцзян, сообщает РИА Новости.

Симоньян сообщила о планах Эквадора выдать Ассанжа Великобритании

Власти Эквадора в ближайшее время планируют выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании, об этом написала в своем Twitter главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян со ссылкой на источники.

Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 июля 2018 г.

​В своем сообщении она также рассказала, что как никогда хочет, чтобы полученная ей информация об Ассанже, оказалась ошибочной.

Вице-президент США прокомментировал встречу Трампа с Путиным

"На этой неделе американский народ стал свидетелем того, как президент вернулся из успешной зарубежной поездки.

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Он встретился с союзниками в Европе, даже встретился с президентом Российской Федерации, сказав, по его словам, что он скорее бы пошел на политический риск для достижения мира, чем рискнул бы миром ради политики", — заявил вице-президент США Майк Пенс.

Коалиция США нанесла удары по мирным жителям на востоке Сирии‍

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в поселении Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, есть погибшие и раненые, передает РИА Новости.

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"Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов группировки ИГ*, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди них (мирных жителей — ред.)" — приводит агентство слова источников.