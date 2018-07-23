07:33 23 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.69
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Завтрак, архивное фото

Идеальный и вкусный завтрак для здоровой жизни

© Photo : Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (23)
94 0 0

Идеальный завтрак – это сбалансированная и здоровая пища, насыщенная необходимым количеством питательных веществ - белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода, клетчатка - для хорошего функционирования организма и всех его систем

В первую очередь стоит отметить крайнюю полезность (и даже необходимость) в том, чтобы находить время для завтрака, так как ночью во время сна организм не получает полезных веществ, но восстановительные процессы в нём происходят, затрачивая часть накопленной за день энергии и питательных веществ, а также происходит выработка гормонов (в том числе гормона роста) в глубокой фазе сна. Ввиду всего этого мы и просыпаемся с лёгким чувством голода (варьируется от затраченной энергии, съеденного количества еды в течении суток, стрессов и прочих факторов).

Фрукты и овощи - здоровое питание
© Flickr/ jalb
Ученые рассказали об итогах исследования — как продлить жизнь на 10 лет

Первым делом, проснувшись и очистив ротовую полость от микробов и бактерий, нужно выпить один, два стакана простой воды (желательно очищенной), чтобы включить кишечник и омыть стенки желудка, таким образом усиливая естественную потребность в завтраке. Чем раньше вы позавтракаете после пробуждения, тем лучше, ведь съеденная еда поступает в желудочно-кишечный тракт, и тем быстрее человек получает питательные вещества. Питательные вещества, полученные за завтраком, всасываются в кровь приблизительно в обеденное время.

Доказано, что люди, которые полноценно завтракают, в течение дня испытывают меньше соблазна перекусить жирной и нездоровой пищей, а вечером могут без труда ограничиться легким ужином. В противоположном случае, если завтрак пропускается, человек обычно пополняет запасы энергии во время плотного ужина. Ночью же, во время сна, работа органов желудочно-кишечного тракта замедленна, пища не усваивается в полной мере, что негативно отражается на здоровье и как следствие вы просыпаетесь без явного чувства голода и можете пропустить завтрак. Такой вот замкнутый круг, и что бы не допускать этого нужно следовать нескольким важным правилам, питаться регулярно примерно в одно и то же время, обязательно завтракать сбалансировано и пить достаточное количество воды в течении дня.

Режим питания, включающий полезный полноценный завтрак, позволяет контролировать вес тела, общее состояние организма, снижает риск заболеваний сахарным диабетом, образований опухолей и проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

Что и сколько необходимо съедать за завтраком?   

Роман Билецкий
© Photo : из личного архива
Тренер: правильное питание и умеренные нагрузки – путь к похудению
Оптимальными продуктами для завтрака являются фрукты (быстрая энергия для насыщения мозга глюкозой), овощи (клетчатка для лучшей усвояемости белковой пищи), цельнозерновые каши (сложные углеводы, постепенно насыщающие организм необходимой энергией), молочные продукты (насыщенные как белком, так полезными жирами, углеводами и минералами), яйца (быстроусвояемый белок и насыщенный жир) и нежирные сорта мяса (богатые белком). Эти продукты содержат в достаточном количестве необходимые для нормального функционирования организма витамины, минералы, углеводы, клетчатку, белок и жир.

Быстрые углеводы являются источником глюкозы, которая активизирует процессы мозга, а потому просто необходима работникам умственного труда, студентам и ученикам школ. Им, для того, чтобы после завтрака не тянуло в сон, желательно ограничить потребление белковых продуктов. А вот людям, которые заняты физическим трудом, белковая пища за завтраком, наоборот, придаст больше силы и энергии. Молоко, яйца, мясо – обязательные продукты в их рационе. Клетчатка, которой богаты цельно зерновые каши и хлеб, бобовые продукты, придает чувство сытости на длительный период времени, а потому ее содержание рекомендовано в каждом завтраке всем. 

Пример идеального завтрака для работника умственного труда:
— 1 – 2 стакана простой очищенной воды перед завтраком.
— порция овсянки со свежими фруктами (банан и яблоко).
— бутерброд с маслом и сыром.
— 1 яйцо всмятку.

Что мы имеем? Сложные углеводы, которые постепенно насытят организм энергией до обеда, быстрые углеводы как пища для стимуляции мозга и улучшающие настроение, клетчатка для усвоения пищи, полноценный белок с полным аминокислотным составом и быстроусвояемый, полезные насыщенные жиры для гормональной системы, кожи, ногтей, волос.

Завтракайте правильно, живите здоровыми и счастливыми!

Тема:
Утро с нами! (23)

По теме

Завтрак дня: как приготовить полезную и вкусную кашу
Экономист: наше население живет от завтрака до обеда, а затем до ужина
Теги:
здоровое питание, здоровье, еда, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Скорая помощь
    Ужин отдай врагу

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Академия информационных технологий
    Лагерь инноваций

    В Грузии откроется необычный лагерь для молодых компьютерных гениев – школьники смогут научиться всему, что связано с созданием видеоигр.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
    Символ столицы

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Археологи работают с черным гранитным саркофагом с тремя мумиями, найденным при раскопках в Александрии на северном побережье Египта.
В Египте в загадочном черном саркофаге обнаружили три мумии
Умелец из Волгограда воссоздал немецкую самоходку StuG III
Умелец из Волгограда воссоздал немецкую "самоходку" StuG III
Почему дыня полезнее арбуза
Вопрос ребром: дыня или арбуз - что полезнее

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться