Идеальный и вкусный завтрак для здоровой жизни

В первую очередь стоит отметить крайнюю полезность (и даже необходимость) в том, чтобы находить время для завтрака, так как ночью во время сна организм не получает полезных веществ, но восстановительные процессы в нём происходят, затрачивая часть накопленной за день энергии и питательных веществ, а также происходит выработка гормонов (в том числе гормона роста) в глубокой фазе сна. Ввиду всего этого мы и просыпаемся с лёгким чувством голода (варьируется от затраченной энергии, съеденного количества еды в течении суток, стрессов и прочих факторов).
Первым делом, проснувшись и очистив ротовую полость от микробов и бактерий, нужно выпить один, два стакана простой воды (желательно очищенной), чтобы включить кишечник и омыть стенки желудка, таким образом усиливая естественную потребность в завтраке. Чем раньше вы позавтракаете после пробуждения, тем лучше, ведь съеденная еда поступает в желудочно-кишечный тракт, и тем быстрее человек получает питательные вещества. Питательные вещества, полученные за завтраком, всасываются в кровь приблизительно в обеденное время.
Доказано, что люди, которые полноценно завтракают, в течение дня испытывают меньше соблазна перекусить жирной и нездоровой пищей, а вечером могут без труда ограничиться легким ужином. В противоположном случае, если завтрак пропускается, человек обычно пополняет запасы энергии во время плотного ужина. Ночью же, во время сна, работа органов желудочно-кишечного тракта замедленна, пища не усваивается в полной мере, что негативно отражается на здоровье и как следствие вы просыпаетесь без явного чувства голода и можете пропустить завтрак. Такой вот замкнутый круг, и что бы не допускать этого нужно следовать нескольким важным правилам, питаться регулярно примерно в одно и то же время, обязательно завтракать сбалансировано и пить достаточное количество воды в течении дня.
Режим питания, включающий полезный полноценный завтрак, позволяет контролировать вес тела, общее состояние организма, снижает риск заболеваний сахарным диабетом, образований опухолей и проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.
Что и сколько необходимо съедать за завтраком?
Быстрые углеводы являются источником глюкозы, которая активизирует процессы мозга, а потому просто необходима работникам умственного труда, студентам и ученикам школ. Им, для того, чтобы после завтрака не тянуло в сон, желательно ограничить потребление белковых продуктов. А вот людям, которые заняты физическим трудом, белковая пища за завтраком, наоборот, придаст больше силы и энергии. Молоко, яйца, мясо – обязательные продукты в их рационе. Клетчатка, которой богаты цельно зерновые каши и хлеб, бобовые продукты, придает чувство сытости на длительный период времени, а потому ее содержание рекомендовано в каждом завтраке всем.
Пример идеального завтрака для работника умственного труда:
— 1 – 2 стакана простой очищенной воды перед завтраком.
— порция овсянки со свежими фруктами (банан и яблоко).
— бутерброд с маслом и сыром.
— 1 яйцо всмятку.
Что мы имеем? Сложные углеводы, которые постепенно насытят организм энергией до обеда, быстрые углеводы как пища для стимуляции мозга и улучшающие настроение, клетчатка для усвоения пищи, полноценный белок с полным аминокислотным составом и быстроусвояемый, полезные насыщенные жиры для гормональной системы, кожи, ногтей, волос.
Завтракайте правильно, живите здоровыми и счастливыми!