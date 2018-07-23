Пока все спали: американская техника в Кишиневе и стрельба в Торонто

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. По Кишиневу под покровом темноты проехала колонна военной техники.

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Жители столицы стали свидетелями необычного действа. На ролике видно, как перекресток в Кишиневе минует колона военной техники. Около двух десятков автомобилей плотными рядами проехали в сторону центра. По словам очевидцев, эту внушительную цепочку заметили и на виадуке.

В Торонто девять человек получили ранения при стрельбе

Полиция Торонто ответила на вызов вечером в воскресенье. Девять человек получили ранения. Стрелок ликвидирован. По сообщению полиции, среди пострадавших маленькая девочка. Состояние получивших ранение не известно.

Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает РИА Новости.

В Иране произошло четвертое за сутки землетрясение, магнитуда составила 5,8

Очередное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.

Три землетрясения за сутки произошли в воскресенье в Иране. Самым мощным из них стало третье землетрясение в провинции Керманшах магнитудой 5,9, которое ощущалось практически на всей ее территории.

© Sputnik / Сергей Гунеев Операция "перезагрузка": что заставляет Трампа по-другому разговаривать с ЕС

В результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.

Гигантская фигура Трампа плывет вдоль побережья Сан-Франциско

Надувная фигура высотой 10 метров, изображающая президента США Дональда Трампа в виде цыпленка-заключенного, вышла в плавание у побережья Сан-Франциско в воскресенье, пишет РИА Новости.

Гигантский Трамп-цыпленок одет в робу заключенного под номером 00045, в честь того, что Трамп является 45-м американским президентом. Фигура, установленная на корабле, отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Она совершит путешествие вдоль побережья и вернется в пункт отправления.

Как сообщается на официальном сайте кампании Trump Chicken ("Трамп-цыпленок"), эта надувная фигура была сделана на заказ в Китае как "символ протестного движения" против Трампа и впервые появилась в Америке на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года, где протестующие требовали от президента опубликовать налоговые декларации.