Ученые придумали, как остановить старение

Американские исследователи сначала состарили мышей, а потом их омолодили и выяснили, как можно управлять активностью генов.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Вопросы старения давно интересуют ученых всего мира. В Университете Алабамы в Бирмингеме (США) нашли возможность управлять активностью генов, которые отвечают за омолаживание и старение. Исследователи сумели состарить мышей и омолодить их.

© Sputnik / Михаил Озерский Молодость и талант - неразделимы

Они внесли в оплодотворенную яйцеклетку мышей дополнительную копию гена с мутацией. Через две недели приема антибиотика у мышей начали проявляться признаки старения. Черная шерсть стала седеть и выпадать, кожа начала сморщиваться, а позвоночник — искривляться.

Прекращение потребления доксициклина, что блокировало активность мутантной копии POLG, увеличивало содержание митохондриальной ДНК. Это способствовало ослаблению и почти полному исчезновению симптомов старения у грызунов.

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По словам ученых, наблюдение процесса омоложения у животных при восстановлении функции митохондрий было проведено впервые. Однако это может стать рецептом "вечной молодости", который поможет человечеству остановить процесс старения.