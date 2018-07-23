11:39 23 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.69
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Пациент с избыточным весом

Медики назвали главные причины смертности в XXI веке

© Fotolia / Africa Studio
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (25)
56 0 0

В число главных смертельных угроз XXI века вошли инфаркт, рак и ВИЧ.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ стали главными причинами смертности населения в XXI веке, полностью победить онкологию в ближайшее время, скорее всего, не удастся, а справиться с ВИЧ-инфекцией, возможно, получится к концу столетия, рассказали эксперты-медики.

Ученые придумали, как остановить старение>>>

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти. Наибольшая доля смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний — 17,9 миллиона человек отмечает РИА Новости.

"Сейчас основная беда, отчего умирают люди по всей планете, это неинфекционные заболевания, пока еще в топе стоят сердечно-сосудистые заболевания. Основная причина смерти – это инфаркты и инсульты", — сказала главный специалист по медицинской профилактике минздрава Московской области, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова.

Она отметила, что во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на очень высокий уровень. Теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы" могут прожить достаточно долго, но это происходит не во всех странах, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой.

Завтрак, архивное фото
© Photo : Pixabay
Идеальный и вкусный завтрак для здоровой жизни

"К победе над неинфекционными заболеваниями весь мир прилагает усилия, и этому доказательство то, что растет продолжительность жизни. У нас (в России) – 72 (года) с лишним стало, а Европа живет более 80 лет, и это говорит о том, что мы все-таки стараемся побеждать (эти болезни)", — пояснила Иванова.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РАКА ПОКА НЕЛЬЗЯ

Рак, по оценкам ВОЗ, является второй из основных причин смерти в мире. В 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 миллиона человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире.

Есть несколько причин того, что рак в XXI веке стал одной из основных причин смертности, считает председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин.

"Во-первых, в развитых странах лучшая диагноста, а вторая причина – это старение населения. Потому что рак – это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни здоровых людей, шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает", — сказал Тюляндин.

Он также отметил, что в развивающихся странах причинами увеличения количества больных онкологией являются изменения характера питания, изменения активности и загрязнение окружающей среды.

"Питание может быть одним из факторов увеличения риска развития злокачественной опухоли. Это связано с тем, что мы меньше едим растительной пищи, больше белковой, богатой жирами, углеводами. Ожирение сейчас является, по сути, эпидемией в развитых странах, и в тех, которые являются развивающимися, например, как в Китае. Это и риск развития злокачественных опухолей", — уточнил Тюляндин.

Полностью избавиться от рака как от проблемы, по словам Тюляндина, пока невозможно. Хотя в ближайшей перспективе будут локальные победы, врачи научатся лечить рак на разных стадиях и распознавать его раньше, чем это возможно сейчас.

Руки пенсионерки.
© Sputnik / Илья Питалев
Найдена связь между старением и возникновением раковых заболеваний

"Рак – это ослабление контроля репаративных способностей нашего ДНК, в результате наш геном накапливает мутацию, в результате чего запускается злокачественный процесс. Мы можем справиться с возникновением опухоли, вылечить ее, но геном-то пока что не научились чинить. Это значит, что мы вылечили человека от одной опухоли, а завтра у него появится другая опухоль, послезавтра — третья и так далее", — пояснил Тюляндин.

ВИЧ ПОБЕДИМ К КОНЦУ СТОЛЕТИЯ

Еще одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, по оценкам ВОЗ, остается ВИЧ: на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. На конец 2016 года в мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.

Купание в помидорных ваннах — секрет молодости корейцев>>>

Во всех странах мира уже более 30 лет ведутся масштабные исследования по созданию средств борьбы с ВИЧ-инфекцией, сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, профессор, доктор биологических наук Эдуард Карамов.

"Можно предположить, что к концу столетия мы действительно справимся с ВИЧ и СПИДом. Ключевым компонентом будет создание эффективной вакцины против ВИЧ. Нынешние кандидатные вакцины защищают лишь 30% людей. Этого не достаточно. Вакцина должна защищать не меньше 70-80% людей, чтобы быть эффективной", — рассказал Карамов.

Такие препараты будут созданы в ближайшие 10-12 лет. "Не исключено, что они уже есть, просто еще не проведены испытания, которые бы доказали их эффективность", — пояснил Карамов.

Тема:
Утро с нами! (25)

По теме

Ученые нашли способ замедлить старение человека
Американские ученые открыли способ замедлить старение
Три причины старения населения Молдовы
Теги:
смертность, здоровье, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Скорая помощь
    Ужин отдай врагу

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Академия информационных технологий
    Лагерь инноваций

    В Грузии откроется необычный лагерь для молодых компьютерных гениев – школьники смогут научиться всему, что связано с созданием видеоигр.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
    Символ столицы

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Археологи работают с черным гранитным саркофагом с тремя мумиями, найденным при раскопках в Александрии на северном побережье Египта.
В Египте в загадочном черном саркофаге обнаружили три мумии
Умелец из Волгограда воссоздал немецкую самоходку StuG III
Умелец из Волгограда воссоздал немецкую "самоходку" StuG III
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться